Copa do Nordeste Com expectativa de casa cheia, Sport recebe Fortaleza para clássico pela Copa do Nordeste Confronto válido pela quarta rodada acontece nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena de Pernambuco

Dentro de campo, duelo entre leões. Na beira do gramado, o embate tático fica a cargo de dois técnicos argentinos. Às 21h30 desta quarta-feira (21), na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada, Sport e Fortaleza se enfrentam buscando a consolidação em seus respectivos grupos nesta primeira fase da Copa do Nordeste. Ambos somam seis pontos, mas, enquanto o Rubro-negro é o terceiro colocado do Grupo A, o Tricolor é o vice-líder do Grupo B. Para o clássico nordestino, mais de 21 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.

Pelo cenário regional, o Sport vai encarar um dos adversários que mais tem complicado sua vida nos últimos anos. O Leão pernambucano não sabe o que é vencer o Fortaleza há quatro jogos - três derrotas e um empate. No último confronto, inclusive, viu o Tricolor do Pici ficar com a taça do Nordestão, em 2022, após revés no Castelão por 1x0.

Não à toa, ciente da força e do momento da equipe cearense, o técnico Mariano Soso não poupou elogios ao time dirigido por seu compatriota, Juan Pablo Vojvoda. Na visão do treinador do Sport, o Fortaleza "é um dos melhores times do Brasil". Por outro lado, Soso crê na capacidade de seus comandados para neutralizar o rival.

"É um jogo que estou esperando. O jogo é dos jogadores, mas temos a tarefa muito importante de desenhar um plano de jogo que neutralize e que possa agredir o Fortaleza. Com consciência de que, se existe uma brecha entre as duas equipes, é papel do treinador encurtar isso", salientou.

Na busca para equilibrar o confronto, Soso não poderá contar com um importante jogador nesta noite. Com três gols e cinco assistências, o atacante Zé Roberto virou baixa após fraturar a mão diante do Porto, e só voltará a ficar à disposição daqui a um mês. Por outro lado, a tendência é que o treinador acione Alan Ruiz na formação principal. O meia argentino tem sido destaque nas últimas partidas.

Lei do ex

Quem for à Arena de Pernambuco acompanhar o clássico regional poderá se deparar com diversas "lei do ex". Pelo lado do Sport são quatro jogadores com passagens pelo Fortaleza: o volante Felipe, o meia Lucas Lima, e os atacantes Romarinho e Gustavo Coutinho. Do lado cearense, pilar do time de Vojvoda, Zé Welison pode recolocar a lei em ação. Em 2022, foi dele o gol do Tricolor no empate em 1x1, no primeiro jogo da final do Nordestão.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fábio Matheus, Alan Ruiz e Fabricio Domínguez; Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Escobar; Zé Welison, Pochettino e Kervin Andrade; Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Wallas Martins Lopes (MA)

Assistentes: Ivanildo Gonçalves da Silva e Rafael Costa Pinheiro (ambos do MA)

Transmissão: Nosso Futebol e TV Jornal.

