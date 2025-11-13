A- A+

Sport Com novas sondagens, diretor do Sport vai ao Catar para acompanhar Zé Lucas Volante está no país disputando a Copa do Mundo sub-17 pela seleção brasileira

Com a queda para Série B perto de ser concretizada e a situação financeira delicada, o Sport busca soluções para melhorar o fluxo de caixa visando 2026. E muito se passa pela venda de atletas. Até por isso, o diretor-geral de futebol, Enrico Ambrogini, está no Catar, onde busca ouvir propostas pelo volante Zé Lucas, principal joia do clube rubro-negro.

Atualmente, o jovem de 17 anos está disputando a Copa do Mundo sub-17, com a seleção brasileira, no país do Oriente Médio. A diretoria, inclusive, já teria recebido sondagens de clubes que se fazem presentes acompanhando o Mundial da categoria. A ideia é que futuras negociações partam do valor de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões). Diante da possibilidade, o empresário do cabeça de área, Guilherme Cavalcanti, seguirá viagem na próxima semana para participar de prováveis tratativas.

“Acompanhar Zé Lucas durante a Copa do Mundo Sub-17 é um dos motivos que me trouxeram ao Catar. Trata-se de um jovem ativo, muito promissor e cuja trajetória nos enche de orgulho. Estar aqui é fundamental para resguardar os interesses do Sport e, ao mesmo tempo, representa uma oportunidade de networking junto aos principais players do futebol mundial. Buscamos estar presentes em tudo, sempre de olho no melhor para a instituição”, informou Ambrogini, em nota enviada à Folha de Pernambuco.

Em junho, o próprio Enrico Ambrogini esteve acompanhado do presidente rubro-negro, Yuri Romão, na Europa. Além de tratar assuntos institucionais, a dupla esteve na Espanha para ouvir o Barcelona. O clube catalão é um dos interessados em Zé Lucas.

Após a venda de Pedro Lima, para o Wolverhampton, no ano passado, por aproximadamente R$ 60 milhões, o Sport vê em Zé Lucas a oportunidade de realizar uma negociação ainda maior. Neste ano, o Leão chegou a rejeitar uma proposta de R$ 80 milhões pelo jovem cabeça de área.

Em abril, o clube renovou com o atleta até abril de 2028. Na ocasião, aumentou a multa rescisória para clubes estrangeiros para 50 milhões de euros (R$ 330 milhões na cotação atual, aproximadamente). Para equipes do Brasil, o valor está na casa dos R$ 100 milhões.

Com os holofotes voltados para si, Zé Lucas volta a entrar em campo pela seleção nesta sexta-feira (14). Às 12h45 (de Brasília), o Brasil encara o Paraguai, pela segunda fase da Copa do Mundo sub-17.

