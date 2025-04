A- A+

Futebol Com facilidade, Santa Cruz goleia Horizonte-CE e segue 100% na Série D A Cobra Coral venceu a segunda partida na quarta divisão e desponta como o líder do grupo A3

Facilidade. Essa é a palavra que resume a primeira partida do Santa Cruz dentro de casa na Série D. A Cobra Coral venceu o Horizonte-CE por 4 a 0, neste domingo (27), no estádio do Arruda.

A partida teve como destaque o primeiro gol de Thiago Galhardo com a camisa coral em cobrança de pênalti e mais uma grande atuação de Israel. O Tricolor do Arruda volta a campo no próximo sábado (3), contra o Santa Cruz-RN. Já o Horizonte encara, no mesmo dia, o Ferroviário-CE também como visitante.

Mudanças

O técnico Marcelo Cabo fez algumas mudanças na escalação em relação ao time que enfrentou o Treze-PB, na estreia da Série D. Com a lesão de Toty, Israel assumiu a função na lateral direita. Gabriel Galhardo e William Júnior foram as mudanças no meio de campo.



Como já era esperado, o Santa Cruz iniciou a partida com muita pressão contra o Horizonte-CE. A estratégia do técnico Marcelo Cabo funcionou rapidamente no primeiro tempo.

A Cobra Coral conseguiu ter volume de jogo nos dez minutos iniciais, mas ainda não tinha finalizado. Até que Geovany fez boa jogada e deu o passe para Israel infiltrar pelo lado direito. O lateral driblou dois jogadores e sofreu o pênalti.

E com a penalidade saiu o primeiro gol de Thiago Galhardo com a camisa do Santa Cruz, aos 12 minutos. O camisa 9 deslocou o goleiro Wilquer batendo no canto direito para a festa da massa coral no Arruda.

A pressão tricolor continuou e quase saiu o segundo na sequência. No minuto seguinte, Thiago Galhardo achou um ótimo passe para Thiaguinho, que bateu forte para a defesa do arqueiro adversário.

E sem dificuldades, o segundo gol saiu no Arruda. Gabriel Galhardo fez uma boa inversão de jogo para Israel. O destaque tricolor na Série D até o momento recebeu na linha lateral, passou por dois defensores, puxou para a perna esquerda e fez um golaço.

Depois do gol de Israel, o Santa Cruz diminuiu o ritmo na partida e buscou explorar as transições. O Horizonte-CE melhorou levemente e chegou a criar uma oportunidade.

Numa boa triangulação pelo lado esquerdo ofensivo, o time visitante invadiu a grande área e obrigou Felipe Alves a fazer uma intervenção importante com o pé direito.

Volta fulminante

Assim como no início primeiro tempo, a volta do Santa Cruz no intervalo foi fulminante. A Cobra Coral fez o terceiro aos dois minutos da etapa final.

O Horizonte-CE se atirou para o ataque deixou um muito espaço na defesa. Thiago Galhardo acionou Thiaguinho, que conduziu pelo lado direito e cruzou para William Júnior. O camisa 10 coral fez uma finta de corpo no goleiro e, com a barra aberta, apenas empurrou para as redes.

O Horizonte-CE tentou responder e diminuir o placar aos dez minutos com Dentinho e Felipe Alves defendeu.

No entanto, quem balançou as redes novamente foi o Santa Cruz. Thiaguinho invadiu a grande área pelo lado esquerdo, driblou o marcador e deixou Geovany na cara do gol. O atacante teve dificuldade para driblar o goleiro, chutou travado, mas conseguiu fazer seu primeiro gol pelo Tricolor do Arruda.

Depois de servir dois companheiros, Thiaguinho quase fez o dele. Gabriel Galhardo acertou o passe para o ponta na profundidade. A bola finalizada pelo atacante coral raspou a trave.



Central

No outro jogo envolvendo um pernambucano na Série D, o Central empatou em 0x0 com o Sousa-PB, no Marizão.



Ficha técnica

Santa Cruz 4

Felipe Alves; Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Jr; Geovany Soares, Thiaguinho e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Horizonte-CE 0

Wilquer; Dieguinho, Igor Ribeiro, Dedé e Caio Pedro (Zé Augusto); Cleyton, César Sampaio, Claudivan, Janeudo e Leozinho; Dentinho. Técnico: Leandro Campos.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Michael Vinicius Santos Freitas (SE)

Assistentes: Victor Matheus de Lavor e Matheus Valentim da Silva (ambos PE)

Gols: Thiago Galhardo (aos 12 do 1ºT), Israel (aos 17 do 1ºT), William Jr. (aos 2 do 2ºT) e Geovany (aos 10 do 2ºT)

Cartões Amarelos: Claudivan (HOR); Dieguinho (HOR); Dentinho (HOR); Israel (SCZ).

