Náutico Com falhas de jogadores experientes, Náutico empata com São Bernardo e dá adeus à Série C 2023 Com o resultado, o Timbu ficou fora do G8 e não tem mais chances de acesso

Mesmo contando com o maior público do ano nos Aflitos, o Náutico ficou no empate por 2x2 diante do São Bernardo, neste sábado (26). Com o resultado, o Timbu fica fora do G8 da Série C e está eliminado da competição. Dessa forma, o sonho do acesso é adiado para o próximo ano.

Os dez primeiros minutos de jogo começaram muito agitados. O São Bernardo chegou em lances de cruzamento na área, enquanto o Náutico ameaçou numa chegada de Ribamar que foi desarmado no limite pela defesa visitante.

Daí em diante o primeiro tempo ficou à feição de quem tinha a vantagem do empate, o São Bernardo. Com o jogo muito picotado, as equipes chegavam com mais perigo em lances de bola parada. Aos 33 minutos, o Náutico teve a sua melhor chance, depois de cobrança de falta de Souza, Richardson fez a bola passar perto.

O duelo precisava de algo diferente, uma jogada que fugisse daquilo que vinha sendo feito. Até que Lucas Tocantins foi mais esperto que Victor Ferraz, deixou o lateral na saudade pelo lado esquerdo e cruzou na área, João Carlos antecipou todo mundo no primeiro pau e empurrou para o fundo do gol para abrir o placar aos 35.

Na volta do intervalo, o Náutico chegou para o segundo tempo com uma proposta mais ofensiva. Ainda assim, criava muito pouco e era pouco efetivo na partida.

Se na primeira etapa falhou o capitão Victor Ferraz, no segundo tempo quem errou foi Vágner. O goleiro deixou a bola escapar no recuo de bola, Hugo Sanches roubou e empurrou para o gol vazio aos 21.

Quando muitos torcedores já deixavam os Aflitos, Maxwell deu um pingo de esperança ao torcedor alvirrubro. O atacante recebeu livre dentro da área e tirou do goleiro Alex Alves para diminuir logo aos 24.

O Timbu foi para o tudo ou nada e mais do que nunca apostava nas bolas alçadas na área. Aos 35 quase chegou ao empate, quando Alisson bateu escanteio na medida para Ribamar, mas o atacante mandou para fora.



