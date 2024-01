A- A+

Retrospecto Com fator casa sendo decisivo, Náutico não vence o Central no Lacerdão desde 2016 Times duelam nesta quarta (24), às 16h30

Central e Náutico jogam nesta quarta-feira (24), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. Em confronto que vale a liderança, o Timbu tentará quebrar uma sequência negativa contra a Patativa no Lacerdão, lugar onde não ganha desde 2016.

Nos últimos quatro confrontos disputados no estádio, o Náutico acumula três derrotas e um empate para o Central. Nesse meio tempo, o Timbu até chegou a vencer a Patativa em Caruaru por 1 a 0, em 2017, porém o jogo foi realizado no Estádio Antônio Inácio de Souza.

Mas o último triunfo do Alvirrubro no Lacerdão mesmo foi em 2016. Na ocasião, a partida foi válida pela segunda rodada do Hexagonal Final, e o Timbu contou com os gols de Bérgson e Thiago Santana para derrotar a Patativa pelo placar de 2 a 0.

Confira os últimos confrontos no Lacerdão

Central 2x1 Náutico - Campeonato Pernambucano de 2023

Central 2x1 Náutico - Campeonato Pernambucano de 2019

Central 0x0 Náutico - Campeonato Pernambucano de 2018

Central 3x0 Náutico - Campeonato Pernambucano de 2018





