A- A+

60 ANOS Com festa e reencontros, Pelada dos Médicos completa 60 anos no Recife Comemoração dos 60 anos da chamada Pelada dos Médicos aconteceu nesta quinta-feira (4) no Clube Alemão

Em 1963, um grupo de médicos e estudantes de medicina organizou uma pelada em Abreu e Lima, município que hoje faz parte da Região Metropolitana do Recife. Seis décadas após a primeira partida, uma celebração reuniu membros fundadores da pelada – que virou tradição entre a categoria – familiares e “atletas” que passaram a integrar o grupo mais recentemente.

A comemoração dos 60 anos da chamada Pelada dos Médicos aconteceu nesta quinta-feira (4) no Clube Alemão, localizado no bairro de Parnamirim, Zona Norte da capital pernambucana.

Um dos idealizadores da pelada, o médico Oscar Coutinho, 82, explica que a iniciativa passou por inúmeras transformações ao longo das seis décadas de história. “Tudo começou em maio de 1963, na granja do doutor Edson Vítor, em Abreu e Lima. Nós estávamos no quarto ano da faculdade de medicina e fomos, inicialmente, convidados por professores para uma pelada que estava começando. Então eu e vários estudantes, alguns que estão conosco [na pelada] até hoje. Antes, os jogos aconteciam aos sábados, depois passou para as noites das quintas-feiras”, disse.



Da granja que abrigou as primeiras partidas, o grupo seguiu para o Recife, onde disputaram jogos na casa do médico Cyro de Andrade Lima – falecido em 2022 aos 92 anos – e, em seguida, no Hospital Barão de Lucena, localizado na Zona Oeste do Recife. “Depois de tudo isso, surgiu a grama sintética e, modernos como somos, fomos migrando”, afirmou o médico.

“A pelada foi se renovando e existe, ainda hoje, porque houve uma renovação constante. Sempre que um saía outro queria entrar”, completou Oscar Coutinho.

Houve, ainda, adaptações relacionadas à idade. “Depois de um certo tempo, com a idade, a gente foi se cansando quando jogávamos nos campos grandes e passamos a jogar em quadras de Society. Passamos por diversos lugares em Recife e hoje jogamos no Clube Alemão”, disse Luciano Lima, o mais velho do grupo, com 84 anos.



Luciano Lima, Frederico Wanderley, Oscar Coutinho, Paulo Barroca; quatro membros fundadores da pelada | Foto: Paullo Almeida

A pelada passou a contar, ainda, com uma restrição de idade. Em campo, só são permitidas pessoas com mais de 60 anos. Além de Oscar Coutinho e Luciano Lima, outros dois membros fundadores seguem frequentando os jogos (Frederico Wanderley e Paulo Barroca). Alguns, que passaram pelo grupo e deixaram de frequentar os encontros, compareceram apenas na celebração desta quinta-feira (4).

“Nós três não estamos aqui só para uma festa, ainda jogamos ativamente todas as quintas-feiras. O sentimento é de alegria e orgulho”, disse Oscar Coutinho.

Veja também

Sport Sport diz que vai ressarcir torcedores que não conseguiram entrar na Ilha diante do Ceará