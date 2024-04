A- A+

CAMPEONATOS ESTADUAIS Com finais em disputa, saiba quanto paga cada um dos principais estaduais do Brasil Campeonato Paulista é a competição que dá o maior valor para o campeão entre os estaduais

Com o clima de decisão pairando os Campeonatos Estaduais pelo Brasil, o principal questionamento dos torcedores é para saber quanto o seu time, caso consiga conquistar o título, vai faturar levantando o troféu. Desta forma, O Globo separou quanto paga cada um dos principais estaduais do futebol brasileiro.

Campeonato Gaúcho

Conforme consta em regulamento do Campeonato Gaúcho, há previsão, apenas, de entrega de troféu e medalhas, sem destinação de quantia em dinheiro. Desta forma, Grêmio e Juventude, que disputam a decisão, não receberão qualquer valor pelo título.

Campeonato Mineiro

O campeão estadual de Minas Gerais não recebe nenhum prêmio em dinheiro pelo título, além do troféu e das medalhas. A compensação do Campeonato Mineiro é a divisão de cotas de televisão repassadas aos clubes, que não tem qualquer relação com o desempenho técnico das equipes na competição.

Campeonato Paulista

A FPF (Federação Paulista de Futebol) dará R$ 5 milhões de premiação ao time que se sagrar campeão do Paulistão. Assim, Santos ou Palmeiras podem faturar essa bolada no próximo final de semana. Já o vice-campeão, receberá R$ 1,65 milhão.

Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca de 2024 é mais uma competição que não terá premiação ao campeão. Os clubes recebem, no entanto, uma cota fixa pela participação na competição. Todos assinaram o contrato de direitos de transmissão com a Brax/Band, à exceção do Vasco.

Campeonato Paranaense

O regulamento do Campeonato Paranaense não prevê premiação em dinheiro para o time que se sagrar campeão, assim Athletico ou Maringá só receberão medalhas e o troféu em caso de título. As equipes participantes recebem os valores das cotas de transmissão.

Campeonato Baiano

A Federação Baiana de Futebol é mais uma que não premia o campeão da competição com um valor específico. Acontece que as equipes da competição recebem um valor pré-determinados das cotas de transmissão. Por conta disso, Bahia ou Vitória não receberão a mais pelo título da competição.

