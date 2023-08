A- A+

RECIFE BOM DE BOLA Com finais emocionantes no Geraldão, confira os campeões do futsal do Recife Bom de Bola 2023 Os vencedores das categorias Sub-15 e Abertos Feminino e Masculino foram definidos

O Ginásio de Esportes Magalhães, mais conhecido como Geraldão, foi o palco, na noite da segunda-feira (14), das finais da modalidade futsal do Recife Bom de Bola 2023, o maior torneio amador da região. Superando o clima tenso que apenas uma decisão reserva, ACESA, do Alto José Bonifácio, IX de Julho e Primeiro Gole, se sagraram os grandes campeões, respectivamente, das categorias Sub-15 e Abertos Masculino e Feminino da competição.

Considerando as três categorias do futsal nesta edição do torneio, 150 equipes participaram, com quase 2600 atletas registrados. Até as semifinais, 317 partidas foram realizadas, com as redes balançando 1985 vezes – 6,26 gols por jogo.

Sub-15

O título do Sub-15 ficou com o ACESA - Foto: Hélia Scheppa/PCR

No sub-15, o ACESA conseguiu a vitória apenas nos pênaltis, após o empate no tempo normal em 1 a 1. Cobrador da última penalidade para o time, Miquéias Batista, de 15 anos, revelou toda a sua emoção por ter garantido o título para os seus companheiros.

"Foi do jeito que a gente queria, com pés no chão. Batalhamos muito e agora estamos desfrutando. Não vou mentir, não, bateu um nervosismo, sim. O goleiro ainda soltou piada, mas escolhi o canto, bati e já era. Agora esquece, é só alegria. Nós aqui da comunidade fomos abençoados e conquistamos o título", revelou o garoto,



Com a vitória por 5 a 4 nas penalidades, o clube levou uma premiação de R$ 1.000, enquanto o vice, o Santa Cruz, foi para casa com o prêmio de R$ 500.

Aberto Feminino

A taça do Aberto Feminino terminou nas mãos das jogadoras do IX de Julho - Foto: Hélia Scheppa/PCR

Se no Sub-15 emoção não faltou, no Aberto Feminino a situação foi mais tranquila para o IX de Julho, de Boa Viagem. As jogadoras venceram o NIP, de Areias, pelo placar de 3 a 0, sem grandes sustos. A capitã da equipe, Alice Santana, de 28 anos, agradeceu, após o jogo, à organização do evento por proporcionar uma competição deste tipo, e revelou sua felicidade com a conquista.

"Agradeço muito ao Recife Bom de Bola por abrir portas mais uma vez para o futebol feminino. Agradeço mesmo, porque nada é fácil, não. Eu mesma, com dois filhos, com muito orgulho, para sair, deixar gente olhando. Tem que abrir portas mesmo para o futebol feminino. A gente está aqui para fazer bonito. Isso tudo aqui é lindo de se ver", pontuou.

Além da taça, o IX de Julho também voltou para casa com a premiação de R$ 2.000, enquanto o NIP ficou com R$ 1.000 e a medalha de prata.

Aberto Masculino

A final do Aberto Maculino foi definida em partida entre Primeiro Gole e Amaro Branco - Foto: Hélia Scheppa/PCR

Ao contrário do Aberto Feminino, o Masculino contou com uma partida mais acirrada. O Primeiro Gole, que defendia o tricampeonato da categoria, venceu o Amaro Branco, de Olinda, por 5 a 3, após diversas trocas de liderança no placar. O nome do título foi Bruno Lins, de 28 anos, que deixou duas bolas na rede e revelou sua emoção por contribuir para a conquista.

"Em vários momentos da partida, eu vi que o título estava ficando distante. Senti o time meio apático, e eu também, mas tiramos força não sei de onde. Graças a Deus, deu tudo certo. O sentimento agora é único. Não entramos legal no jogo, mas tivemos muita força para buscar o empate a poucos segundos do fim. Fazer dois gols numa partida dessa é muito especial para mim", destacou.

Com o resultado, o Primeiro Gole conquistou a premiação de R$ 2.000, enquanto o Amaro Branco ficou com o prêmio de R$ 1.000.

Confira os resultados das finais do Futsal:

– Sub-15 Masculino

Santa Cruz (4) 1x1 (5) ACESA (Alto José Bonifácio)

– Aberto Feminino

NIP (Areias) 0x3 IX de Julho (Boa Viagem)

– Aberto Masculino

Primeiro Gole (Alto José do Pinho) 5x3 Amaro Branco (Olinda)

