Com finalistas definidos, Campeonato Pernambucano Feminino encerra primeira fase neste sábado (28)
Partidas acontecem simultaneamente e definem equipe que terminará na liderança da primeira fase
Já conhecendo as equipes finalistas da edição 2026, o Campeonato Pernambucano feminino chega à última rodada da primeira fase neste sábado (28). As partidas acontecem simultaneamente, às 15h, e definem a equipe que terminará na liderança.
Em confronto direto pela primeira colocação, o Sport receberá o Ipojuca no CT do clube rubro-negro, em Paulista. As duas equipes disputarão a final do campeonato e entram em campo para definir quem terá a melhor campanha na primeira fase.
Já o segundo confronto acontece entre Íbis e e América, no Estádio Ademir Cunha, também em Paulista. Vivendo um cenário diferente dos outros adversários, as duas equipes ainda buscam a primeira vitória no campeonato.
Com a definição da liderança neste sábado, Sport e Ipojuca voltam a se encontrar na final do torneio, no dia 5 de dezembro. A decisão será disputada em jogo único, com local ainda a ser divulgado.