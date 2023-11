A- A+

Sport Com fissura no pé, Sabino não atua mais pelo Sport na temporada Zagueiro está fora de combate desde a partida com a Chapecoense, pela 33ª rodada

Em preparação para mais um duelo pela Série B, o Sport perdeu um jogador importante para as duas partidas finais da competição. Em comunicado feito na tarde desta terça-feira (14), através da assessoria de comunicação, o clube informou que o zagueiro Sabino não atua mais em 2023, por conta de uma fissura no pé.

“O atleta Sabino apresentou uma fissura no pé esquerdo e está fora do restante da temporada”, divulgou o Sport.

A última partida de Sabino nesta Segundona foi na vitória do Sport por 2x1 sobre a Chapecoense, pela 33ª rodada. Durante o confronto, o zagueiro deixou o campo mais cedo, ainda aos 17 minutos de bola rolando. Após exame de imagem na época, teve diagnosticada uma entorse no tornozelo esquerdo.

O camisa 35 vinha sendo acompanhado e reavaliado diariamente pelo departamento médico. Entretanto, com a informação da fissura no pé, só volta a defender o Leão na próxima temporada. Assim, Chico deverá ser mantido ao lado de Rafael Thyere no miolo de zaga.

Com 60 pontos, o Sport trabalha de olho no próximo jogo da Série B. No sábado (18), às 17h, encara o líder Vitória, no Barradão, pela 37ª rodada. Com 69 pontos, os baianos garantiram o acesso na rodada passada.

Veja também

Futebol Por acesso, Sport liga secador em jogos de Criciúma e Juventude, nesta terça-feira (14)