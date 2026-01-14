Com Flamengo na lista, estudo mostra clubes que mais revelaram jogadores para a elite europeia
Flamengo é a única equipe brasileira do ranking e ocupa o 46º lugar, com 11 jogadores revelados para a a Europa
Um estudo realizado pelo Observatório do Futebol (CIES Football Observatory) mostrou os clubes do mundo que mais revelaram jogadores que hoje atuam na elite do futebol europeu.
O levantamento considerou as cinco principais ligas do Velho Continente: Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França).
O Barcelona aparece no topo do ranking do CIES, com 40 atletas formados no clube. O rival Real Madrid é o segundo colocado da lista, com 35 jogadores. Logo atrás está o Paris Saint-Germain, com 31 atletas formados.
A lista do Observatório do Futebol é composta por 54 clubes. O Flamengo é a única equipe brasileira do ranking, aparecendo no 46º lugar, com 11 jogadores revelados para a nata da Europa.
Nomes como Vinicius Júnior, Lucas Paquetá, Wesley e João Gomes são alguns dos atletas formados pelo clube rubro-negro que brilham atualmente nas principais ligas europeias.
A lista divulgada nesta quarta ainda conta com outros dois clubes sul-americanos, ambos argentinos. O River Plate está na trigésima oitava posição, com 12 jogadores formados. O Boca Juniors ocupa o 51º lugar, com dez atletas revelados.
O estudo também mostra o ranking da temporada atual considerando os minutos jogados (com o Real Madrid em primeiro lugar). Além disso, apresenta a classificação dos últimos cinco e dez anos. Em todos os cenários, Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain ocupam o pódio.
VEJA O RANKING DO CIES:
1º - FC Barcelona (ESP) - 40
2º - Real Madrid (ESP) - 35
3º - Paris Saint-Germain (FRA) - 31
4º - Stade Rennais (FRA) - 29
5º - AFC Ajax (HOL) - 27
6º - Chelsea FC (ING) - 25
7º - Real Sociedad (ESP) - 24
8º - Manchester United (ING) - 22
9º - Manchester City (ING) - 22
10º - Arsenal FC (ING) - 22
11º - Olympique Lyonnais (FRA) - 21
12º - Valencia CF (ESP) - 20
13º - Club Atlético de Madrid (ESP) - 20
14º - Toulouse FC (FRA) - 20
15º - Le Havre AC (FRA) - 20
16º - Villarreal CF (ESP) - 19
17º - RCD Espanyol (ESP) - 17
18º - Juventus FC (ITA) - 17
19º - Bayern München (ALE) - 16
20º - FC Inter (ITA) - 16
21º - Borussia Dortmund (ALE) - 16
22º - SL Benfica (POR) - 16
23º - TSG Hoffenheim (ALE) - 15
24º - Celta Vigo (ESP) - 15
25º - AS Monaco (FRA) - 14
26º - AS Roma (ITA) - 14
27º - OGC Nice (FRA) - 14
28º - AC Milan (ITA) - 14
29º - Hertha BSC (ALE) - 14
30º - LOSC Lille (FRA) - 14
31º - RB Salzburg (AUT) - 14
32º - FC Nantes (FRA) - 13
33º - Atlético de Madrid (ESP) - 13
34º - Atalanta BC (ITA) - 13
35º - CA Osasuna (ESP) - 13
36º - FSV Mainz 05 (ALE) - 13
37º - FC Köln (ALE) - 12
38º - River Plate (ARG) - 12
39º - RSC Anderlecht (BEL) - 12
40º - Genoa CFC (ITA) - 12
41º - RC Lens (FRA) - 11
43º - FC Metz (FRA) - 11
44º - Empoli FC (ITA) - 11
45º - SC Freiburg (ALE) - 11
46º - Flamengo (BRA) - 11
47º - AS Génération Foot (SEN) - 11
48º - Liverpool FC (ING) - 10
49º - Werder Bremen (ALE) - 10
50º - Real Betis (ESP) - 10
51º - Boca Juniors (ARG) - 10
52º - Dinamo Zagreb (CRO) - 10
53º - PSV Eindhoven (NED) - 10
54º - FC Porto (POR) - 10