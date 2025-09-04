A- A+

Futebol Com foco em atletas da África e meta de chegar à Série B, SAF do América busca reerguer clube Mequinha luta para retornar à elite estadual e aposta em mercado estrangeiro para recuperar força do passado

“O América é atemporal”. A frase de Wagner Mendes, diretor de Marketing do clube, prova que passado e futuro podem coexistir perfeitamente no Mequinha. A imagem da equipe seis vezes campeã estadual, que rivalizava com Sport, Santa Cruz e Náutico, não será apagada com o projeto de reestruturação promovido pela SAF da instituição, com metas de justamente recuperar os dias mais gloriosos. Projeto que tem como uma das bases o mercado de atletas africanos.



“Temos um diretor de futebol (Giuliano Cosenza) que foi à África para observar os jogadores de lá. O mercado mundial de futebol é alimentado por africanos, com boa parte da Europa pegando atletas vindos de lá. A Nigéria foi o país em que tivemos a maior sinergia, por ter um nível de profissionalismo maior. Foi de lá que trouxemos Samuel Otusanya e depois contratamos Omah Franklin e Joel Nkwocha”, afirmou Mendes.

Otusanya foi emprestado no início do ano ao Náutico e, depois, o América vendeu 20% dos direitos econômicos do atacante ao Criciúma. Recentemente, o Tigre emprestou o jogador ao Timbu.

O meio-campo Omar segue no América na disputa da Série A2. Já o volante Joel Nkwocha chegou a ser sondado pelo Brentford/ING para integrar a equipe de base inglesa, mas acabou fechando com o Mequinha. Atualmente, o atleta está emprestado ao sub-20 do Palmeiras. O clube pernambucano ainda tem no elenco o atacante belga Nathan Risasi-Bolongi.

Além dos estrangeiros, o América trouxe velhos conhecidos do futebol pernambucano como o volante Memo, ex-Santa Cruz, o meia Renato Henrique e o goleiro Renan, ambos formados no Náutico. O time é comandado por Adriano Souza, técnico campeão da Série A3 do Campeonato Pernambucano no ano passado.

“Queremos ser um clube revelador de jogadores, pensando também em futuramente ter um Centro de Treinamento. Na Série A2 deste ano, o foco é ser campeão. Na A1, queremos ter um desempenho para buscar uma vaga na Série D. Nosso projeto é, até 2033, disputar uma Série B. A gente manteve Adriano, que é um técnico estudioso, de jogo ofensivo, e estamos com um elenco bem montado. Contratamos primeiro pelo caráter e depois pelo futebol”, declarou.

Série A2

Na Série A2 do Estadual, o América estreou goleando o Vera Cruz por 5x1, no Ademir Cunha, pelo Grupo B. Na chave, ainda estão Belo Jardim, Centro Limoeirense e Ipojuca. O Mequinha enfrenta o Belo neste domingo (7), no Arruda.

As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro das chaves. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais, em jogo único, com presença do VAR e em estádio neutro definido pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF). A final segue o mesmo formato. Apenas o campeão da Série A2 2025 garantirá acesso à elite do futebol estadual.

