Futebol Com foco em dar mais minutagem a reservas, Náutico deve ter time misto diante do Ituano Auxiliar-técnico do clube, Guilherme dos Anjos, explicou opção por poupar alguns atletas na partida que fecha a primeira fase da Série C

Não será surpresa ver um time titular do Náutico bastante modificado para o jogo contra o Ituano, sábado (30), nos Aflitos, pela final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O auxiliar-técnico do clube, Guilherme dos Anjos, explicou o desejo de dar mais “minutagem” a atletas que não vinham jogando regularmente, poupando peças da equipe principal para o início do quadrangular.







Rodar o elenco

“Estamos pensando, em algumas funções, dar mais minutagem para alguns atletas. Temos jogadores (pendurados) que podem ser usados como titular ou suplente. Existem vários pontos para analisarmos antes de tomar essa decisão”, afirmou o auxiliar.

A tendência é que o Náutico entre com um time misto. No gol, Muriel, lesionado, dá espaço a Wellerson, que também atuou diante do São Bernardo. Na lateral, Arnaldo (pendurado) deve ser poupado para entrada de Marcos Ytalo. Mesmo cenário que deve acontecer com o volante Igor Pereira, que pode ser sacado para a entrada de Auremir ou Samuel.

Com dois cartões, Rayan, por outro lado, deve jogar ao lado de Carlinhos, já que Mateus Silva ainda se recupera de lesão. Wenderson, suspenso, dá lugar a Marco Antônio. Na frente, Paulo Sérgio também está fora por conta de problemas clínicos. O reserva imediato seria Bruno Mezenga, mas o centroavante também pode sair para dar lugar a Samuel Otusanya. Nas pontas, Vinícius ou Hélio Borges podem ser poupados para Igor Bolt ganhar mais minutos.

Cenário

Na Série C, o chaveamento do quadrangular é definido da seguinte forma: um grupo é formado pelo líder, quarto, quinto e oitavo colocados. O Caxias, por exemplo, já garantiu o topo.

O outro bloco terá o segundo, terceiro, sexto e sétimo. Serão seis jogos, sendo três em casa e três fora para cada equipe. Os dois melhores de cada grupo subirão para a Série B. Os líderes disputarão ainda a final, em duelos de ida e volta, para saber quem será o campeão da Série C.

Tanto o líder como o vice-líder vão alternar confrontos fora e dentro de casa. Começam como visitantes e terminam como mandantes. Já quem ficar em terceiro e quarto vai iniciar longe do reduto, depois jogará duas vezes seguidas em seus domínios. No returno do quadrangular, a equipe faz dois jogos fora e termina a série diante da torcida.

“Baseado no nosso retrospecto dentro da competição, não vejo a gente se preocupando com a forma que vai ser desenvolvido os mandos. Acho importante ser o melhor visitante e espero terminar assim a competição. Esse é um dado que vai nos fortalecer muito para a segunda fase. Os adversários vão levar isso em consideração”, apontou.

O Náutico deve ir a campo com Wellerson; Marcos Ytalo, Carlinhos, Rayan e Igor Fernandes; Samuel (Auremir), Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Igor Bolt (Hélio Borges) e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga).

Classificação

Em terceiro lugar, com 33 pontos, o Náutico ainda pode terminar na vice-liderança. Para isso, precisa vencer o Ituano e torcer para a Ponte Preta, atualmente em segundo, também com 33, não ganhar do Londrina, no Moisés Lucarelli.

Se o Timbu empatar, a vice-liderança só será assegurada caso a Ponte perca - empate da Macaca deixa o clube acima. Caso os alvirrubros saiam dos Aflitos derrotados, já não terão mais chances de ficar em segundo e correm o risco de cair até para a quinta posição, ficando atrás de Londrina (quarto) e São Bernardo (quinto), ambos com 30 pontos. Isso ocorrerá se eles ganharem seus respectivos compromissos, tirando a diferença no saldo de gols. O time de São Bernardo enfrenta o Floresta, no Domingão.

