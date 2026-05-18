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Copa do Mundo Ancelotti convoca Seleção Brasileira para Copa do Mundo nesta segunda (18); saiba onde assistir Ida ou não de Neymar para o Mundial é uma das principais dúvidas do treinador italiano

Quais serão os jogadores convocados por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026? Embora já tenha uma base praticamente definida, o italiano guarda a lista com os 26 selecionáveis a sete chaves, sendo possível conhecê-la apenas no fim da tarde desta segunda-feira (18). Com todas as atenções voltadas para a ida ou não de Neymar para a competição, o técnico divulgará os nomes em evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Segundo o cronograma da CBF, o anúncio deve ser feito por volta das 17h.

O evento da convocação será transmitido pela Globo e SBT, na TV aberta, sportv, ESPN, CNN Brasil, na TV fechada, além de CBF TV, CazéTV e TNT Sports, no YouTube.

Neymar e as dúvidas

Ancelotti convocou 56 jogadores durante o curto ciclo de quase um ano à frente da Seleção Brasileira, que disputou jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, além de amistosos. Ausente da equipe verde-amarela desde outubro de 2023, Neymar, no entanto, é uma das principais incógnitas. O técnico italiano sempre deixou claro que conta com o atacante, desde que o camisa 10 esteja bem fisicamente. Em meio a uma sequência de compromissos com o Santos, o jogador de 34 anos é forte candidato a aparecer na lista desta segunda-feira.

Maior referência técnica do Brasil há mais de 15 anos, Neymar ainda conta com o apoio de outros nomes da Seleção Brasileira para disputar seu quarto Mundial. Recentemente, o volante Casemiro e os atacantes Raphinha e João Pedro afirmaram que o atleta do Peixe seria um importante reforço na busca pelo hexacampeonato, principalmente diante de baixas significativas. Titulares em boa parte do ciclo de Ancelotti, Rodrygo e Estêvão estão lesionados e não disputam a Copa do Mundo.

Com a ausência da dupla, o treinador italiano tem quebrado a cabeça para preencher os espaços no setor ofensivo. Pelo menos cinco jogadores brigam pelas vagas: além de Neymar, o volante Andrey Santos e os atacantes Igor Thiago, Rayan e Pedro sonham com o Mundial. No último domingo, inclusive, Ancelotti esteve in loco na Arena da Baixada para acompanhar o desempenho do atleta do Flamengo.

Na zaga, com a ausência confirmada de Éder Militão, lesionado, Ibañez é o mais cotado para ser convocado. Assim como o defensor do Real Madrid, o jogador do Al-Ahli, da Arábia Saudita, também pode atuar como lateral-direito. Aos 41 anos e campeão nacional pelo Porto, Thiago Silva, apesar de não ser chamado por Ancelotti até o momento, pode ser uma surpresa.

Preparação

Passada a convocação para o Mundial, os jogadores se apresentam na próxima segunda-feira (25), na Granja Comary, para dar início à preparação para a Copa. No dia 31, a Seleção se despede do País contra o Panamá, em amistoso no Maracanã. Já no dia 06 de junho, a equipe nacional enfrenta o Egito, em Cleveland, no último compromisso antes da estreia na competição, que acontece em 13 de junho, às 19h, perante Marrocos, em Nova Jersey.

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