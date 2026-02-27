A- A+

Santa Cruz Com foco na Copa do Brasil, Claudinei Oliveira é apresentado no Santa Cruz Treinador mostrou conhecimento do elenco tricolor e vai conversar com Fábio Cortez antes de fazer ajustes na equipe

O técnico Claudinei Oliveira foi apresentado de forma oficial como novo técnico do Santa Cruz, na tarde desta sexta-feira (27), no Estádio do Arruda. Ele chega para substituir Marcelo Cabo, que deixou o comando da equipe há um mês, após desempenho irregular na primeira fase do Campeonato Pernambucano.

Ao lado de César Lucena, novo auxiliar tricolor, contratado a pedido de Claudinei, o mais novo técnico coral afirmou estar pronto para o desafio à frente do clube pernambucano. O treinador pregou "esforço acima dos objetivos" caso o Santa queira ter êxito na temporada. O profissional revelou ter sido procurado pela diretoria logo após a queda de Cabo, mas explicou o motivo de não ter aceitado o convite inicialmente.

"Eu não tinha interesse em trabalhar no Estadual, isso foi uma escolha minha. Mas quando veio o novo contato, chegamos a um acordo, com a projeção em relação à SAF. Achei o projeto interessante. O presidente me passou a situação e sei que trabalhar em clube de massa é ter cobrança grande", enfatizou.

"Mar calmo nunca fez bom marinheiro, assim como estar na zona de conforto não faz você evoluir. O nosso esforço não pode ser menor que o objetivo", prosseguiu.

Com a missão de dirigir o clube daqui a menos de uma semana, pela Copa do Brasil, diante do Sousa-PB, Claudinei mostrou conhecimento sobre o elenco tricolor, indicando que assistiu aos últimos jogos da equipe no Estadual. O técnico garantiu que irá conversar com Fábio Cortez, interino que estava no posto anteriormente, antes de realizar qualquer mudança no time.

"O caminho mais fácil para errar é você querer mudar tudo em uma semana. Temos que aproveitar o que tem sido feito de bom. Fábio fez bom trabalho nos jogos que esteve à frente da equipe. Agora é olhar e rever os jogos para ver o que ficou de bom e o que podemos melhorar", salientou.

"Vamos ajustar, mudar alguma coisa em posicionamento e comportamento para ter sucesso neste jogo. Em seis ou sete dias não tem como mudar. É partir do que eles estão habituados a fazer para depois poder melhorar", completou.

César Lucena

Depois de deixar o Sport no início deste ano, César Lucena chega ao Santa Cruz como um pedido de Claudinei Oliveira. O auxiliar, aliás, será a única novidade na comissão técnica tricolor, uma vez que o novo treinador veio sozinho para o Recife.

