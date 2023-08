A- A+

Sport Com foco no Vila Nova, Luciano Juba vive possíveis últimos momentos com a camisa do Sport Time rubro-negro enfrenta a equipe goiana, nesta quarta-feira (02), às 21h30

Com o contrato se encerrando no final do mês de agosto, Luciano Juba, destaque do Sport nas últimas duas temporadas, reafirma foco em ajudar o clube na disputa da Série B e projeta o jogo diante do Vila Nova, adversário direto pelo o acesso à primeira divisão.

Sem renovar vínculo com o Sport e com um pré-contrato com o Bahia, Luciano Juba entrou no último mês como jogador do clube rubro-negro, podendo atuar nas cinco partidas do Leão em agosto. Ainda assim, o meia-atacante prega atenção no próximo confronto do Leão pela Série B, diante do Vila Nova, equipe que fecha o G4 da competição. "A gente vem trabalhando bastante visando o Vila Nova, que é o nosso próximo adversário, sabemos que eles são bastante qualificados e das dificuldades que vamos ter pelo jogo que tivemos no primeiro turno", disse o camisa 46.

Um dos líderes em estatística no Sport, Juba atuou em 48 das 51 partidas do clube nesta temporada, juntamente com o goleiro Renan, os dois que mais atuaram . Em 2023, o jogador já marcou 19 gols e deu cinco assistências, sendo o segundo atleta com maior participações diretas em gols, atrás somente de Vágner Love. “Como sempre, venho me entregando dentro de campo, me doando, deixando tudo que posso, para ajudar da melhor maneira possível. E espero que no jogo de amanhã não seja diferente, que eu possa estar dando assistências e fazendo gols para conquistar a vitória”, desabafou.

Com 38 pontos e na terceira colocação, o Sport enfrenta neste mês, três equipes que estão entre as cinco primeiras da Série B. O duelo diante do Vila é considerado como valendo seis pontos. A bola rola a partir das 21h30, nesta quarta-feira (02), no Estádio Onésio Brasileiro, em Goiania.



