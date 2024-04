A- A+

Futebol Com foco total na Série C, Náutico mira reforços da Série B em janela Técnico Mazola Júnior deve ganhar mais reforços para disputa da terceira divisão; Timbu estreia dia 21, contra o São Bernardo, nos Aflitos

Na semana que vem, o técnico Mazola Júnior fará a terceira partida sob o comando do Náutico. Também será a terceira competição que ele disputará em menos de um mês no clube. A estreia foi com um empate sem gols diante do Sport, na Arena de Pernambuco, que marcou o vice-campeonato do Pernambucano. Depois, uma derrota por 3x0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, que provocou a eliminação na Copa do Nordeste. Passado os tropeços, o Timbu entra em breve na competição que tem como prioridade desde o começo de 2024: a Série C do Campeonato Brasileiro. Até a bola rolar no dia 21 de abril, na abertura do torneio, nos Aflitos, contra o São Bernardo, os pernambucanos terão mudanças no elenco, com foco na busca por reforços da Série B.





“Vamos passar tudo o que vimos e pensamos para a diretoria, vendo quais as possibilidades. Até o dia 19 (de abril) a janela da Série B está aberta. Os jogadores que nós estamos interessados são da B. Eles estão esperando a janela de lá fechar e, enquanto não fecha, eles terão sempre a esperança de jogar. Vamos ter calma, aguardar, ver como o mercado vai se comportar. Estamos fazendo um trabalho de prospecção muito sério e a gente vai começar a ter alguma definição a partir da sexta”, afirmou o treinador.



A janela de transferência de atletas são os períodos que os clubes possuem para realizarem a inscrição dos novos contratados. Após o primeiro prazo de regularizações, as equipes só poderão inscrever novas peças no segundo semestre, entre os dias 18 de julho e 2 de setembro.



Quem chegou

Na reta final do Estadual e do Nordestão, o Náutico fechou quatro contratações: o volante Sousa, o meia Thiago Lopes e os atacantes Cléo Silva e Gustavo Maia. Quanto às saídas, o Timbu rescindiu com o atacante Ray Vanegas e deve também liberar outro jogador da posição, Júlio César.

Fora do jogo passado contra o Bahia para aprimorar a parte física, o atacante Leandro Barcia recebeu um leve “puxão de orelha” do treinador, mas ao que tudo indica ainda receberá novas chances no futuro. “Ele tem contrato com o clube e não sou irresponsável para causar qualquer tipo de situação. Mas ele está muito longe de ser o Barcia que eu conheço”, lamentou.



Vale citar que, no confronto diante do São Bernardo, o Náutico jogará de portões fechados por conta de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após briga entre torcedores do clube e do Confiança, no duelo das equipes, no Batistão, no dia 12 de junho de 2023, pela Série C passada.

O São Bernardo foi o mesmo adversário que o Náutico enfrentou na última rodada da primeira fase da Série C 2023. O jogo terminou empatado em 2x2, resultado que impediu o Timbu de avançar ao mata-mata do torneio e, consequentemente, tirando a chance do acesso.

