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Copa do Nordeste Com foco voltado para próximo técnico, Sport recebe Jacuipense pela Copa do Nordeste Um dia após a saída de Roger Silva, Leão encara baianos pela principal competição regional, na Ilha do Retiro

A noite é de estreia na Copa do Nordeste, mas o foco da torcida do Sport está única e exclusivamente em quem será o próximo treinador da equipe. Na segunda-feira (22), Roger Silva foi demitido pelo clube, após empate com o Cuiabá, pela primeira rodada da Série B, e a diretoria trabalha para achar um substituto para o agora ex-comandante. Nesta terça-feira (24), o auxiliar Márcio Goiano será o responsável por dirigir o Leão perante o Jacuipense, às 21h30, pela competição regional, na Ilha do Retiro.

Assim como em dezembro do ano passado, Eduardo Baptista é o plano A da cúpula de futebol rubro-negra para assumir o comando do Sport. As tratativas, no entanto, não serão fáceis. Ao ge de Santa Catarina, o presidente do Criciúma Pedro Paulo Canella, garantiu a permanência do treinador na equipe catarinense. A Folha de Pernambuco buscou contato com Eduardo e também com seu agente, Marcelo Barbarotti, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Com as incertezas sobre o próximo treinador, Márcio Goiano terá a missão de recolocar o Sport no caminho das vitórias. Apesar de Roger só ter perdido um jogo no comando do clube pernambucano, o Rubro-negro vem de três tropeços seguidos - incluindo a eliminação na Copa do Brasil para o Athletic-MG. O auxiliar da casa só comandou um treino antes do compromisso válido pelo Nordestão.

"Temos esse jogo contra o Jacuipense, o pessoal jogou no sábado e a gente sabe que fica um pouco difícil de recuperar, mas é recuperar o mais rápido possível para que possam fazer um grande jogo e ter tranquilidade. Acho que acima da tranquilidade, eles sabem da responsabilidade, da grandeza do clube e pode ter certeza que dentro de campo eles vão continuar fazendo o melhor e buscando sempre os resultados positivos", falou Márcio Goiano.

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Para a partida, Goiano não poderá contar com o volante Zé Lucas. O prata da casa viajou para São Paulo, nesta segunda, para se apresentar à seleção brasileira sub-20. Nos dias 28 e 31, o Brasil encara o Paraguai em dois amistosos.

Enquanto o jovem de 18 anos será ausência confirmada, o Sport terá alguns retornos para o duelo com o Jacuipense. O zagueiro Marcelo Ajul, recuperado de uma contratura muscular, e o volante Pedro Martins, reintegrado após lidar com uma entorse no tornozelo, devem aparecer na lista de relacionados. O mesmo vale para o meia Max, que não encarou o Cuiabá por ter os direitos econômicos ligados ao clube matogrossense.

O zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Chrystian Barletta, no entanto, são incógnitas para o jogo. A dupla não treinou nos últimos dias, pois lidam com lesões na coxa direita.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Ramon Menezes (Marcelo Ajul), Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Dedé (Pedro Martins) e Yago Felipe; Gustavo Maia, Iury Castilho e Zé Roberto. Técnico: Márcio Goiano.

Jacuipense

Marcelo; Weverton, Railon e JP Talisca; Hugo Moura, Vinícius Amaral, Thiaguinho, Thiago e Vicente Reis; Pedro Henrique e William. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Maxwell Rocha Silva e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (ambos de AL)

Transmissão: TV Jornal e SportyNet

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