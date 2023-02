Com força máxima, Santa recebe o Fluminense/PI, pela Copa do Nordeste

A- A+

São dez jogos sem perder na temporada 2023 - feito que não acontecia desde 1996. Desde a estreia, na pré-Copa do Nordeste, perante o Caucaia/CE, o Santa Cruz acumula apenas empates e vitórias. Invencibilidade que faz o time brigar pela parte de cima no Campeonato Pernambucano. Na etapa de grupos do Nordestão, o Tricolor ainda está dando passos iniciais. No primeiro jogo, empate em 1x1 com o Vitória/BA. Nesta quarta (8), no Arruda, o Fluminense/PI será o próximo desafio dos pernambucanos, que querem seguir invictos e, assim como no Estadual, alcançar também as primeiras posições do Regional.



O técnico Ranielle Ribeiro tinha confirmado que colocaria em campo um time misto para encarar o Fluminense. A decisão era por conta do curto prazo de descanso que os jogadores teriam, já que jogariam novamente na sexta (10), contra o Íbis,pelo Campeonato Pernambucano. Porém, com o adiamento do confronto com o Pássaro Preto, o treinador mudou a estratégia e agora promete manter a base titular perante os piauienses.





“O adiamento do jogo contra o Íbis faz com que a gente mude um pouco (o planejamento). Só teremos partida na outra terça e poderemos recuperar como devemos recuperar, quebrando a sequência e trabalhando o que precisa ser trabalhado. A ideia é de ir com força máxima devido essa folga que ganhamos para o resto da semana”, afirmou



Na visão de Ranielle, a tendência é que o Santa Cruz entre mais tranquilo em campo após acabar com a sequência de empates. “O nosso torcedor tem o entendimento de que, quando não conquistamos as vitórias, principalmente nos cinco empates, alguns dentro do Arruda, isso doeu mais em nós do que neles. Não faltou dedicação, comprometimento. Peço que o torcedor tenha um carinho maior com os meninos que estão jogando. Eles estão buscando sempre o melhor. Em alguns momentos, o torcedor percebe isso e a vitória passada trouxe essa virada de chave. Trouxe a retomada da confiança que era preciso dentro do ambiente. O treino já flui de forma mais prazerosa porque a pressão estava atrapalhando até nos momentos mais íntimos, particulares”, declarou, pregando a importância dos três pontos contra o Fluminense.



“Se ganharmos, vamos dividir a liderança. Vamos viver outro tipo de pressão. O Pernambucano é o principal objetivo no primeiro trimestre. A Copa do Nordeste, por não ser, tira um pouco a angústia de ganhar a qualquer custo. É um campeonato prazeroso de jogar, com visibilidade enorme. Vamos entrar mais tranquilos”, concluiu.



Ficha técnica



Santa Cruz

Geaze; Jadson, Alemão, Ítalo Melo e Gabriel Yanno; João Erick; Arthur Santos, Felipe Gedoz, Ariel e Lucas Silva; Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.



Fluminense/PI

Jeferson; Carlos Henrique, Lucão, Weverton e Rômulo; Ribeiro, Elivelton, Mateus Ramos e Bismarck; Augusto e Nathan. Técnico: Eduardo dos Santos



Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB). Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Rafael Guedes de Lima (PB)

Transmissão: Nosso Futebol e One Football

Veja também

Futebol Com 10 gols em nove jogos, Wallace Pernambucano é o maior goleador do Brasil em 2023