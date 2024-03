A- A+

ESPORTES Com foto do Campeonato Pernambucano, fotógrafo da Folha concorre a prêmio internacional; veja Ricardo Fernandes está entre 11 nomes que representam Brasil na premiação

Com uma foto do Campeonato Pernambucano, o fotógrafo da Folha de Pernambuco, Ricardo Fernandes, está entre os selecionados para a premiação AIPS Sport Media Awards deste ano. O evento é reconhecido como o maior prêmio internacional em mídia esportiva e analisa trabalhos em todas as plataformas.

A foto escolhida por ele foi em um lance da final do Campeonato Pernambucano da temporada passada, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, onde o meia Radsley, do Retrô, dá uma "entrada" no tornozelo do volante do Sport, Ronaldo Henrique. Após o lance, o VAR (árbitro de vídeo) foi consultado e Radsley acabou sendo expulso do jogo.

A cena ficou eternizada pelas lentes de Ricardo Fernandes, que a batizou a imagem de "Violence" para o prêmio.

"Já é uma satisfação muito grande estar entre os fotógrafos selecionados nesta primeira fase, já que é um concurso internacional que engloba todos os esportes praticados no planeta, com participação anual de milhares de fotos. Caso consiga avançar ainda mais, a satisfação será muito maior. Chegar à final seria um grande sonho realizado, mas tenho os pés no chão e sei do nível de dificuldade para alcançar. A gente concorre com fotógrafos super experientes do mundo inteiro, acostumados em coberturas de grandes competições internacionais", diz.

Fotógrafo Ricardo Fernandes, em ação no Estádio do Arruda, na capital pernambucana | Foto: Paulo Paiva

Ele passou por uma criteriosa seleção de jurados e agora está entre os 11 representantes do Brasil na disputa. Foram mais de 1.890 inscrições com postulantes de 141 países.

A segunda fase de votação restringirá ainda mais a lista de concorrentes, a partir de votos de membros de 24 países. A terceira e a quarta etapa contarão com votos de 12 jurados membros da indústria da mídia esportiva que representam os cinco continentes. Um dia antes da cerimônia, em abril, o evento terá mais uma etapa de votação. Os nomes serão mantidos em sigilo até o anúncio. As datas ainda não foram informadas.

Confira os participantes da premiação por país:

Mateo Luis Occhi (Argentina) | Andy Cheung (Austrália) | David Gray (Austrália) | William Murray (Austrália) | Ryan Pierse (Austrália) | Chris Putnam (Austrália) | Christian Bruna (Áustria) | Juergen Feichter (Áustria) | Leonhard Foeger (Áustria) | Erwin Scheriau (Áustria) | Peter De Voecht (Bélgica) | Jasper Jacobs (Bélgica) | Gregory Van Gansen (Bélgica) | Sebastian Dominguez (Bolívia) | Juliana Ávila (Brasil) | Ronaldo Barreto (Brasil) | Alexandre Brum (Brasil) | Dennis Calçada (Brasil) | André Durão (Brasil) | Ricardo Fernandes (Brasil) | Ivo Gonzalez (Brasil) | João Felipe Heim (Brasil) | Gabriel Heusi (Brasil) | Marcelo Machado de Melo (Brasil) | João Psicótico (Brasil) | Mainimo Etienne Mengnjo (Camarões) | Patrick Woodbury (Canadá) | Joseph Yeung (Canadá) | Zhang Kuan (China) | Mingshen Li (China) | Ming Li (China) | Dingbo Meng (China) | Lili Wang (China) | Li Yibo (China) | Huansong Zheng (China) | Luis Henry Agudelo Cano (Colômbia) | Santiago Arenas (Colômbia) | Eder Garcés (Colômbia) | Luis Fernando Vergara (Colômbia) | Michal Cerveny (República Tcheca) | David Kostelka (República Tcheca) | Jan Melichar (República Tcheca) | Slavek Ruta (República Tcheca) | Roman Vondrouš (República Tcheca) | Michael Barrett Boesen (Dinamarca) | Ahmed Abdel Hamid Shaaban (Êgito) | Ayman Aref (Êgito) | Yuri Cortez (El Salvador) | Alexis Boichard (França) | Pierre Lahalle (França) | Pierre Teyssot (França) | Lars Baron (Germânia) | Garca Darius Bialojan (Germânia) | Bernd Feil (Germânia) | Alexander Hassenstein (Germânia) | Peter Schatz (Germânia) | Thomas Schreyer (Germânia) | Markus Tischler (Germânia) | David Urban (Germânia) | Ryu Voelkel (Germânia) | Mika Volkmann (Germânia) | Tom Weller (Germânia) | Tilo Wiedensohler (Germânia) | Ebenezer Niiotoe Bruce-tagoe (Gana) | Yiannis Kourtoglou (Grécia) | Nikolaos Zagkas (Grécia) | David Balogh (Hungria) | Tamas Korponai (Hungria) | Máté Ladjánszki (Hungria) | Roland Peka (Hungria) | Miklós Szabó (Hungria) | Peter Szalmas (Hungria) | Robert Szaniszló (Hungria) | Anna Szilágyi (Hungria) | Vilhelm Gunnarsson (Islândia) | Mohammad Amin Ansari (Irã) | Nader Davoodi (Irã) | Mohammadreza Goodary (Irã) | Maryam Majd (Irã) | Mahdi Zare Ardestani (Irã) | Matteo Arnoul (Itália) | Luca Bettini (Itália) | Fabrizio Carabelli (Itália) | Daniele Combi (Itália) | Giuseppe Fama (Itália) | Ray Giubilo (Itália) | Jennifer Lorenzini (Itália) | Giorgio Scala (Itália) | Filippo Tomasi (Itália) | Alessandro Trovati (Itália) | Giovanni Zenoni (Itália) | Nozomu Endo (Japão) | Takumi Harada (Japão) | Miki Matsuzaki (Japão) | Kunihiko Miura (Japão) | Iori Sagisawa (Japão) | Hiroto Sekiguchi (Japão) | Ahmad Damra (Jordânia) | Sila Kiplagat (Quênia) | Jeong Youngdae (Coreia do Sul) | Roberts Voskans (Letônia) | Akl Yazbeck (Líbano) | Emmer Farid (Malásia) | Wong Fok Loy (Malásia) | Faihan Ghani (Malásia) | Domenic Aquilina (Malta) | Lorena Barba Martín (México) | Enkhjargal Sugarjav (Mongólia) |

Youssef Loulidi (Marrocos) | Helge Schutz (Namíbia) | Andy Astfalck (Países Baixos) | Pim Ras (Países Baixos) | Albert Ten Hove (Países Baixos) | Iris Van den Broek (Países Baixos) | Robbert Wijtman (Países Baixos) | Joe Allison (Nova Zelândia) | Scott Barbour (Nova Zelândia) |Andrew Cornaga (Nova Zelândia) Aaron Gillions (Nova Zelândia) | Chris Symes (Nova Zelândia) | Jeffery Haruna (Nigéria) | Odd Andersen (Noruega) | Mohammed Alkhatib (Palestina) | Rio Leonelle Deluvio (Filipinas) | Mateusz Birecki (Polônia) | Darek Delmanowicz (Polônia) | Adam Warzawa (Polônia) | Bartlomiej Zborowski (Polônia) | Michał Zemanek (Polônia) | Octavio Passos (Portugal) | Alexandre Sousa (Portugal) | Asmaa Alabdulla (Catar) | Alexey Filippov (Rússia) | Andrey Golovanov (Rússia) | Daria Isaeva (Rússia) | Kirill Kudryavtsev (Rússia) | Mohammed Almsaad (Arábia Saudita) | Atif Hawsawi (Arábia Saudita) | Andrej Isakovic (Sérvia) | Eric Alonso Moreno (Espanha) | Pablo Garcia Sacristan (Espanha) | David Ramos (Espanha) | Felix Sanchez Arrazola (Espanha) | Mathias Bergeld (Suécia) | Hamza Küçükgöl (Suécia) | Joel Marklund (Suécia) | Christer Thorell (Suécia) | Harald Weidinger (Suécia) | Laurent Gillieron (Suíça) | Joerg Oegerli (Suíça) | Stefan Wermuth (Suíça) | Ali Haj Suleiman (Síria) | Erçin Ertürk (Turquia) | Mine Kasapoglu (Turquia) | Gokhan Taner (Turquia) | Samet Yalçın (Turquia) | Vitalii Kliuiev (Ucrânia) | Sam Barnes (Reino Unido) | Andrew Boyers (Reino Unido) | Clive Brunskill (Reino Unido) | Richard Callis (Reino Unido) | Kieran Cleeves (Reino Unido) | Andy Couldridge (Reino Unido) | Adrian Dennis (Reino Unido) | Andrew Fosker (Reino Unido) | Tim Goode (Reino Unido) | Richard Heathcote (Reino Unido) | Patrick Mccann (Reino Unido) | Carl Recine (Reino Unido) | Martin Rickett (Reino Unido) | Oliver Scarff (Reino Unido) | David Shopland (Reino Unido) | Lee Smith (Reino Unido) | Ben Stansall (Reino Unido) | Shi Tang (Reino Unido) | Edward Whitaker (Reino Unido) | Bruce Bennett (Estados Unidos) | Andrew Bernstein (Estados Unidos) | Jeff Cohen (Estados Unidos) | Ezra Shaw (Estados Unidos) | Patrick Smith (Estados Unidos) | Sarah Stier (Estados Unidos)

