Futebol Com frase motivacional no vestiário, Santa goleia Afogados pelo Estadual Cobra Coral fez segundo tempo avassalador e derrotou a Coruja por 5x1, no Arruda

"Quando vocês entrarem em campojoguem por vocês, joguem por essa torcida incrível e joguem por suas famílias e amigos". A frase motivacional, uma das várias estampadas pelo técnico Itamar Schulle no vestiário do Santa Cruz, no Arruda, personificou a vitória da Cobra Coral por 5x1 diante do Afogados, nesta segunda (19), pelo Campeonato Pernambucano. Os tricolores encerram a rodada comemorando um triunfo que mantém o clube vivo na briga por uma vaga direta para as semifinais.

Frase motivacional no vestiário do Santa, no Arruda





Com os apoios de Thiaguinho, recuperado de dores no joelho, e Juan Tavares, a Cobra Coral foi pressionando o Afogados pelo lado esquerdo de ataque. Aos 20, Caio Mello cobrou escanteio, Paulo César se antecipou e testou firme para fazer 1x0.

O sossego coral durou apenas cinco minutos. Fernandinho deu ótimo lançamento em profundidade para Rodrigo. O atacante do Afogados driblou William e empatou o duelo. Suficiente para deixar os torcedores do Santa na bronca com o time - o goleiro do Santa e o zagueiro Paulo César, o mesmo que balançou as redes para os mandantes, foram um dos mais vaiados após o gol sofrido.

Reação no segundo tempo



O Santa passou a pressionar mais pela direita. Foi por lá que João Diogo cruzou, João Pedro desviou, mas Danilo fez um milagre para evitar o gol. Minutos depois, os mandantes usaram o escanteio para furar o bloqueio adversário. A bola na área encontrou Pedro Bortoluzo, que fez 2x1.



O Afogados mal havia se recuperado do revés e tomou mais um gol. Thiaguinho cruzou na medida para João Diogo tocar de cabeça no contrapé do goleiro, ampliando a vantagem no Arruda. Antes do fim, João Pedro e Gilvan ainda balançaram as redes, fechando a goleada por 5x1.



"Algumas pessoas querem que aconteça, outras desejam que aconteça, outras fazem acontecer. Agora vá e faça o seu melhor". Com mais uma frase do "motivador" Schulle, o Santa fez acontecer e terminou a rodada na quarta posição, com 16 pontos. A próxima partida é sábado, diante do Central, no Lacerdão.



Ficha técnica



Santa Cruz 5

William; Toty, Paulo César, Rafael Pereira (Italo Melo) e Juan Tavares; Caio Mello (Henrique Lordelo), Lucas Siqueira e João Diogo (Dudu Ferraz); João Pedro, Thiaguinho (João Victor) e Pedro Bortoluzo (Gilvan). Técnico: Itamar Schülle

Afogados 1

Danilo; F. Pacajus, Heverton (Italo), Arthur, Danilo Bala (Jardeu) e Weslley; Jordan (James), Alemão e Fernandinho (Robinho); Palominha e Rodrigo. Técnico: Pedro Manta

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Anderson Luis Marques

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva e Fernando Antônio da Silva Júnior

Gols: Paulo César (aos 20 do 1ºT), Rodrigo (aos 25 do 1ºT), Pedro Bortoluzo (aos 8 do 2ºT), João Diogo (aos 10 do 2ºT), João Pedro (aos 36 do 2ºT) e Gilvan (aos 45 do 2ºT)

Cartões amarelos: Pedro Bortoluzo, João Diogo (S); Alemão, Jordan (A)

Público: 14.235 torcedores

Renda: R$ 223.040,00.

