A- A+

Náutico Com fratura no pé esquerdo, Joécio vira baixa na pré-temporada do Náutico Apesar de não precisar de cirurgia, jogador ficará fora de combate por pelo menos um mês

Com pouco espaço no Náutico em 2023 e buscando mais oportunidades na próxima temporada, o zagueiro Joécio virou baixa na pré-temporada alvirrubra. Em comunicado, o clube informou que o defensor sofreu uma fratura no dedão do pé esquerdo, após sofrer um pisão durante um dos treinos.

De acordo com o Náutico, a lesão não requer cirurgia. Contudo, a previsão de retorno aos gramados para o zagueiro de 38 anos está entre quatro e seis semanas. Ainda segundo o Timbu, "o jogador está fazendo trabalho intensivo com o departamento médico alvirrubro".

Além do experiente defensor, o Náutico conta com Guilherme Matos, Matheus Santos, Rafael Vaz e Felipe, da base, como opções para a zaga no elenco.

Com a lesão, a tendência é que Joécio perca as primeiras partidas do Náutico do Campeonato Pernambucano e também da Copa do Nordeste. O Timbu tem estreia marcada pelo Estadual no dia 14 de janeiro, nos Aflitos, contra o Salgueiro.

Veja também

Campeonato Inglês Liverpool vence e lidera o Inglês, enquanto United bate o Villa de virada; veja resultados