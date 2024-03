A- A+

Náutico Com fratura no tornozelo esquerdo, Robson Reis vira baixa por quatro meses no Náutico Defensor terá que passar por cirurgia; vínculo com o Timbu vai até o final da Série C

O Náutico ganhou uma baixa para a sequência da temporada. O zagueiro Robson Reis se machucou durante treinamento realizado nesta sexta-feira (22), no CT Wilson Campos, e precisou ser encaminhado ao hospital de ambulância. Segundo o clube, após exames, o defensor foi diagnosticado com uma fratura-luxação no tornozelo esquerdo e terá que passar por cirurgia. Prazo de recuperação é de quatro meses.

Com contrato até o fim da Série C com o Náutico, Robson Reis disputou nove jogos com a camisa alvirrubra, seis como titular. Até o momento, o zagueiro contribuiu com um gol. Este marcado contra o Central, no empate em 2x2, em Caruaru, pela primeira fase do Pernambucano.

Sem a presença de Robson, o Náutico volta a entrar em campo neste final de semana. No domingo (24), o Timbu recebe o CRB, às 19h, nos Aflitos, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Com seis pontos, o Alvirrubro é o quarto colocado do Grupo B e busca o resultado positivo para ficar próximo da classificação às quartas de final.

