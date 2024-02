A- A+

olimpíadas Com futebol masculino e basquete feminino fora, veja quais modalidades Brasil já tem vaga em Paris País conta com 154 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos

Com a derrota para a Argentina no Pré-Olímpico da Venezuela, o futebol masculino do Brasil esgotou suas chances de conquistar vaga nos Jogos Olímpico de Paris-2024. A seleção é a atual bicampeã olímpica. O Brasil também não contará com a equipe feminina de basquete, que perdeu para a Alemanha, em Belém. Duas baixas para o Time Brasil que disputará a edição francesa dos Jogos Olímpicos entre julho e agosto.

O Brasil fez sua estreia em Jogos Olímpicos na edição da Antuérpia-1920 e desde então participou de todas as edições, exceto Amsterdã-1928. Em Tóquio-2020, o país levou 302 competidores e conquistou 21 medalhas (sete de ouro, seis de prata e oito de bronze).

Águas abertas

Ana Marcela Cunha (10km feminino)

Viviane Jungblut (10km feminino)

Atletismo

Marcha atlética 20km (duas vagas feminino)

Arremesso do peso (uma vaga masculino)

Marcha atlética 20km (uma vaga masculino)

Maratona (uma vaga masculino)

100m rasos (duas vagas masculino)

110m com barreiras (uma vaga masculino)

400m rasos (duas vagas masculino)

400m com barreiras (uma vaga masculino)

Salto triplo (uma vaga masculino)

Boxe

Caroline Almeida (50kg feminino)

Tatiana Chagas (54kg feminino)

Jucielen Romeu (57kg feminino)

Beatriz Ferreira (60kg feminino)

Bárbara dos Santos (66kg feminino)

Michael Trindade (51kg masculino)

Wanderley Pereira (80kg masculino)

Keno Marley (92kg masculino)

Abner Teixeira (acima de 92kg masculino)

Canoagem velocidade

C1 1000m (uma vaga masculino)

Canoagem slalom

Canoa (uma vaga feminino)

Caiaque (uma vaga feminino)

Ciclismo de estrada

Individual (uma vaga feminino)

Individual (uma vaga masculino)

Ciclismo BMX Racing

Individual (uma vaga feminino)

Futebol

Seleção feminina (18 jogadoras)

Ginástica artística

Equipe feminina (cinco ginastas)

Diogo Soares (individual masculino)

Individual (uma vaga masculino no individual geral)

Ginástica de trampolim

Individual (uma vaga feminino)

Ginástica rítmica

Individual (uma vaga)

Conjunto (cinco ginastas)

Handebol

Seleção feminina (14 jogadoras)

Hipismo adestramento

Individual (uma vaga)

Hipismo CCE

Equipe (três atletas)

Hipismo saltos

Equipe (três atletas)

Natação

400m livre (duas vagas feminino)

1500m livre (uma vaga feminino)

Revezamento 4x100m livre (equipe feminino)

100m livre (uma vaga masculino)

400m livre (uma vaga masculino)

100m borboleta (uma vaga masculino)

Revezamento 4x100m livre (equipe masculino)

10km feminino (2 vagas)

Pentatlo moderno

Isabela Abreu (feminino)

Rugby sevens

Seleção feminina (12 jogadoras)

Saltos ornamentais

Plataforma 10m (uma vaga feminino)

Plataforma 10m (uma vaga masculino)

Surfe

Tatiana Weston-Webb (feminino)

Filipe Toledo (masculino)

João Chianca (masculino)

Taekwondo

Individual (67kg feminino)

Tênis

Laura Pigossi

Tênis de mesa

Bruna Takahashi

Equipe (três atletas feminino)

Equipe (três atletas masculino)

Vitor Ishiy

Tiro com arco

Recurvo individual (uma vaga masculino)

Recurvo individual (uma vaga feminino)

Tiro esportivo

Pistola de ar 10m (uma vaga masculino)

Triatlo

Individual (uma vaga masculino)

Vela

49erFX (uma vaga de dupla feminino)

Fórmula Kite (uma vaga masculino)

IQFoil (uma vaga masculino)

Vôlei

Equipe feminina (12 jogadoras)

Equipe masculina (12 jogadores)

Veja também

Beach Soccer Rodrigo e Adriele são escolhidos melhores do mundo no Beach Soccer