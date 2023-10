A- A+

Sport Com geral do placar liberada, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para Sport x Chape Partida válida pela 33ª rodada da Série B acontece nesta sexta-feira (20), às 21h30, na Ilha do Retiro

Depois de buscar o empate com o Juventude no final do jogo, fora de casa, o Sport espera contar com o apoio da torcida mais uma vez nesta Série B. Com a geral do placar liberada, o Rubro-negro divulgou, nesta terça-feira (17), o cronograma de vendas dos ingressos para o duelo contra a Chapecoense, marcado para sexta-feira (20), às 21h30, na Ilha do Retiro. Os bilhetes custam entre R$ 20 e R$ 100.

Em primeira parcial divulgada pelo clube no fim da tarde desta terça, mais de 10 mil ingressos já haviam sido comercializados. O setor das Sociais Dona Maria José, inclusive, teve todos os bilhetes esgotados.

O setor da geral do placar, geralmente aberto para os visitantes, será destinado aos torcedores leoninos, após acordo com a Chape. Os valores para o local custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Primeira parcial para o jogo de sexta-feira.

São mais de 10 mil torcedores garantidos na Ilha e o primeiro setor já está esgotado, o das Sociais - Dona Maria José! ‍ https://t.co/HEvY21hyLu #EuVouPraIlha pic.twitter.com/zC9bDct2Nl — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 17, 2023

De acordo com o Sport, as vendas na primeira parte do dia foram destinadas de forma exclusiva para o plano de sócio 87 e proprietários, além das categorias remido, subscritor, benemérito e proprietário. No fim da tarde, contudo, a comercialização foi liberada para os associados das outras categorias, proprietários e público geral.

Ingressos para Sport x Chapecoense

Sócios



– Arquibancada Sede: R$ 20

– Arquibancada Frontal: R$ 25

– Arquibancada do Placar: R$ 20

– Assentos Especiais: R$ 30

– Cadeiras de Ampliação: R$ 35

– Cadeiras Centrais: R$ 50

Não-sócios

– Arquibancada Sede: R$ 40/ R$ 20 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Arquibancada do Placar: R$ 40/ 20 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 70/ R$ 35 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 100/ R$ 50 (meia)

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 50

– Camarote: R$ 50/ R$ 25 (meia)

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 25

– Cadeiras de Ampliação: R$ 25

– Cadeiras Centrais: R$ 25

– Camarote: R$ 25

Bilheterias físicas

Social

– Sexta-feira (20): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Arco

– Sexta-feira (20): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Veja também

Futebol Time alemão suspende jogador que fez postagens em defesa da Palestina nas redes sociais