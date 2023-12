A- A+

X1 Brazil Com Geraldão lotado, Paçoca vence Etinho e fica com cinturão do X1 Brazil Além da disputa do cinturão, outras quatro partidas agitaram o o público recifense nesta segunda-feira (18)

O último combate do X1 Brazil aconteceu nessa segunda-feira (18), com bom público no Ginásio Geraldo Magalhães (Geraldão), localizado na zona sul do Recife. O evento contou com cinco jogos, entre eles a disputa do cinturão entre Etinho x Paçoca. L7 x Marivânio, Brasil x Bolt, Vassoura x Cinho e Berô x Kaká completaram o dia.

Um dos principais divulgadores do X1 e responsável pelo crescimento da modalidade no Brasil, o narrador Ney Silva comentou sobre mais uma edição do evento no Recife.

"Fico feliz de ver esse esporte diretamente do Recife. Ver jogadores de comunidade, que às vezes não tiveram oportunidade no profissional, jogadores que jogavam por R$ 50,00 ou R$ 100,00 e hoje têm oportunidade de jogar um jogo valendo um milhão de reais. Esse é o último evento do ano para fechar com chave de ouro", afirmou Ney.

Personagens do futebol profissional também marcaram presença no Geraldão. Luciano Juba, Ronaldo Henrique e Chico, revelados pelo Sport, estiveram no local.

"Muito feliz de estar prestigiando essa modalidade que está crescendo cada vez mais", disse o ex-zagueiro rubro-negro.

Os confrontos

L7 x Marivânio

A primeira partida do evento no Geraldão teve emoção. L7 e Marivânio fizeram uma partida equilibrada que terminou empatada em 4x4. Na disputa de shootout, L7 venceu por 2 a 1.

Brasil x Bolt

Brasil e Bolt fizeram mais um duelo equilibrado. A partida terminou 4 a 3 para Brasil, que decidiu a vitória com um gol na reta final do segundo tempo.

Vassoura x Cinho

Um dos confrontos mais esperados não terminou da forma que o público queria. Cinho abriu o placar no primeiro lance, mas deslocou o ombro nos minutos iniciais e teve que abandonar a partida. O duelo que valia um milhão de reais terminou empatado sem vencedor.

Berô x Kaká

Berô e Kaká se reencontraram para a revanche no X1 Brazil. Novamente o paraibano Berô venceu e ficou com a aposta de um milhão de reais. A partida no Geraldão terminou empatada em 2 a 2 e finalizada no shootout em 2 a 1.

Etinho x Paçoca (Disputa do Cinturão)

Etinho entrou em campo como o dono do cinturão, mas viu Paçoca iniciar de forma avassaladora e abrir 4 a 0 nos primeiros minutos.

Etinho conseguiu buscar a diferença e terminou o primeiro tempo empatado. Paçoca se machucou na metade da segunda etapa, porém seguiu no confronto.

Apesar da lesão, Paçoca marcou no último lance da partida e venceu o cinturão pelo placar de 9x8.

