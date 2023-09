A- A+

futebol Com Gerson, veja os convocados por Fernando Diniz para eliminatórias com a seleção brasileira Pela segunda rodada das eliminatórias, Brasil enfrenta Venezuela e Uruguai nos dias 12 e 17

O técnico Fernando Diniz fez, neste sábado (23), sua segunda convocação à frente da seleção brasileira, que teve o meia Gerson, do Flamengo, como grande novidade. A lista, praticamente igual à da primeira convocação, é para a segunda rodada de eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta a Venezuela no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal. No dia 17, visita o Uruguai no Centenário.

"É uma das convocações mais fáceis para mim, talvez um dos jogadores que eu mais vi atuar fora os do Fluminense. A gente jogou muitas vezes contra o Flamengo, nos jogos que a gente se encontrou como adversário, tive que estudar muito o Flamengo esse ano. O Gerson tem jogado constantemente bem, em que pese que em dados momentos o Flamengo tem oscilado. Mas acho que ele está sendo muito constante, é um jogador bem acima da média. E que tem muito a ver com aquilo que eu penso do futebol", explicou Diniz sobre chamar Gerson.

Veja os convocados da seleção brasileira:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Lucas Perri (Botafogo)

Laterais

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Caio Henrique (Monaco)

Renan Lodi (Nottingham Forrest)

Zagueiros

Bremer (Juventus)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Nino (Fluminense)

Meias

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Gerson (Flamengo)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes

Gabriel Jesus (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Al-Hilal)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Rea Madrid)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Veja também

Futebol Internacional Arsenal x Tottenham fazem clássico da rodada no Campeonato Inglês; saiba onde assistir