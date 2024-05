A- A+

Sport Com gigantes de olho em Pedro Lima, Sport não projeta venda em 2024, mas está aberto à propostas À reportagem, o diretor de futebol do clube, Guilherme Falcão, disse enxergar com naturalidade o sucesso do prata da casa

O Sport tem encarado com naturalidade as notícias sobre o interesse de grandes clubes da Europa em Pedro Lima. À reportagem, o diretor do clube, Guilherme Falcão, garante que o clube não foi procurado oficialmente por outras equipes, mas entende que o sucesso do prata da casa se dá, principalmente, pelo seu foco em querer crescer na carreira.

“Não chegou nada oficialmente para o Sport. Obviamente, temos recebido informações sobre sondagens de alguns clubes e o interesse de alguns observadores no atleta. O futebol e o profissionalismo de Pedro é o que tem gerado esse interesse. É um atleta muito promissor e que tem mostrado que tem a cabeça focada no trabalho e no desenvolvimento da sua carreira. É natural essas especulações”, pontuou o diretor.

Ainda segundo o membro do comitê gestor rubro-negro, com o objetivo de recolocar o Sport na Série A, o clube não trabalha com a possibilidade de vender Pedro Lima e nem mesmo outros ativos durante a temporada. Porém, isso não significa que a cúpula de futebol não esteja aberta à propostas.

“A gente trabalha com dados objetivos. Hoje, não projetamos nenhuma venda. Isso não quer dizer que não faremos nenhum movimento deste tipo. Se vier uma proposta, vamos analisar. Se não vier, vamos seguir o planejamento, contando com nossos atletas para colocar o Sport na Série A”, explicou.

Recentemente, Pedro renovou seu vínculo com o Sport até 2027 e disse querer cravar seu nome na história do clube pernambucano. Atualmente, o valor da multa do jovem de 17 anos para clubes do Brasil é de R$ 50 milhões. Já para equipes do exterior que queiram contar com o futebol da joia rubro-negra, o valor sobe para R$ 65 milhões.

