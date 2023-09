A- A+

Série B Com gol de Fabrício Daniel no fim, Sport fica na igualdade com o Avaí, na Ressacada Leão chegou aos 54 pontos, mantendo a vice-liderança da competição nacional

Depois de conquistar duas vitórias consecutivas na Série B, o Sport suou para arrancar um empate na noite desta sexta-feira (29). O Rubro-negro foi a Florianópolis, onde visitou o Avaí, na Ressacada, em confronto de opostos válido pela 30ª rodada. Em jogo movimentado, o time pernambucano ficou no 2x2 com os catarinenses, graças a gol marcado por Fabrício Daniel no fim do duelo. Com o resultado, a equipe da Ilha do Retiro chegou aos 54 pontos, permanecendo na vice-liderança, enquanto os donos da casa foram a 31, se mantendo na 16ª colocação.

O jogo

O primeiro tempo na Ressacada foi frenético. Mas também de velhos erros do Sport. Mais uma vez nesta Série B, o Leão pernambucano permitiu que o adversário abrisse o placar ainda nos minutos iniciais. Desta vez, com direito a lei do ex. Com menos de um minuto, Sabino dormiu no ponto, Poveda ficou com a bola e ajeitou para Giovanni. O jogador que passou pela Ilha do Retiro ano passado bateu no canto esquerdo de Dênis para fazer 1x0.

Sem demonstrar abatimento pelo tento sofrido, o Sport respondeu logo na sequência. Após a bola passar pela área, Jorginho apareceu na esquerda e cruzou para Peglow deixar tudo igual, aos quatro minutos. Com William Pottker e Jean Lucas, o Avaí quase voltou a ficar na frente. Com seu camisa 10 e Love, o Rubro-negro também construiu boas oportunidades. Entretanto, foram os donos da casa que balançaram as redes com seu artilheiro incomum: o gol contra. Com Rafael Thyere desviando cruzamento da esquerda, aos 36, na direção do próprio patrimônio, o time catarinense chegou ao quarto gol marcado por adversários a seu favor.

Sem modificações na volta do intervalo, o Sport viu o Avaí assustar mais uma vez no início. Pottker encontrou Gava na área e o meia optou pela finalização, mas viu a bola ir para fora. Poveda se encontrava livre com o gol aberto.

O lance serviu para acordar o time dirigido por Enderson Moreira, que passou a se impor dentro de campo e acumulou chances perdidas. No último lance antes de deixar o gramado para a entrada de Edinho, Labandeira recebeu em profundidade, aos 11, driblou o goleiro, mas viu a zaga afastar o perigo. Aos 19, foi a vez de Felipe arriscar de fora da área e assustar Igor Bohn. No lance seguinte, Sabino chutou de longe e carimbou o travessão.

Com dificuldades de penetrar na zaga catarinense, o Sport seguia apostando nos chutes de média distância. Aos 35 jogados, foi a vez de Felipinho tentar, mas Igor Bohn voou para fazer bela intervenção no canto direito superior. Com um a mais, após expulsão de Felipinho, e na base do abafa, o Leão da Praça da Bandeira chegou à igualdade no apagar das luzes. Aos 51, Edinho cruzou e Fabrício Daniel apareceu para dar números finais ao confronto.

Ficha do jogo

Avaí 2

Igor Bohn; Thales Oleques, Jonathan Costa, Roberto e Natanael (Cortez); Wellington, Giovanni (Felipinho) e Rafael Gava (Fellipe Bastos); Pottker, Jean Lucas (Alan Costa) e Poveda (Waguininho). Técnico: Eduardo Barroca.

Sport 2

Dênis; Rosales (Ewerthon), Sabino, Rafael Thyrre e Felipinho; Fabinho, Felipe (Fábio Matheus) e Jorginho; João Peglow (Diego Souza), Facundo Labandeira (Edinho) e Vagner Love (Fabrício Daniel). Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Ressacada (Florianópolis/SC)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luís Carlos de Franca Costa (RN) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Giovanni, ao 0' e Rafael Thyere (contra), aos 36' do 1T (AVA); Peglow, aos 4' do 1T e Fabrício Daniel, aos 51' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Pottker, Roberto, Felipinho, Wellington (AVA); Jorginho, Fábio Matheus (SPT)

Cartão vermelho: Felipinho (AVA)

