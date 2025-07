A- A+

Sem a presença do técnico Hélio dos Anjos em campo, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Náutico venceu o Guarani por 1 a 0 em partida válida pela 14ª rodada da Série C neste sábado (26), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.



Apesar de susto no final, que teve um gol anulado do Bugre por impedimento, a equipe pernambucana levou a melhor e atestou a boa fase em busca da classificação para o quadrangular do campeonato.



Com um belo gol de falta de Lucas Cardoso, que marcou pela primeira vez com a camisa alvirrubra, o Timbu chegou a 23 pontos e segue com a maior sequência invicta da temporada, com sete jogos.

Com o resultado, o Náutico subiu temporariamente para a quarta posição. Já o Guarani está no 12º lugar, com 12 pontos.

Os alvirrubros entram em campo novamente somente no próximo domingo (3) para um duelo pernambucano com o Retrô, às 19h, nos Aflitos. Antes, o Guarani fará o clássico contra a Ponte Preta no sábado (2), às 17h.



O jogo

O Náutico não se intimidou em Campinas e começou a partida pressionando a defesa do Guarani, mas teve dificuldades para encontrar o gol.



Com algumas chances desperdiçadas e maior volume ofensivo, o time pernambucano demorou para aproveitar o domínio no campo de ataque do Bugre em um primeiro tempo marcado por muitas faltas.



Aos 13, Paulo Sérgio avançou para o contra-ataque e ajeitou para Lucas Cardoso bater cruzado. A bola desviou em Diogo Silva, assustando o goleiro Andrey, que defendeu com os pés.



Paulo Sérgio apareceu novamente e teve outra boa chance do Timbu no primeiro tempo. O camisa 9 do Timbu recebeu o cruzamento e tentou girar para a finalização, mas bateu para fora.



Muriel ainda assustou os torcedores alvirrubros com um vacilo que poderia ter rendido um gol aos paulistas. Sorte para o goleiro do Náutico que viu a bola se afastar e ir para a lateral.



Vinícius tentou aos 30 minutos com um domínio na entrada da área e arriscou chute que saiu para cima.



Mateus Silva também pressionou ao receber cruzamento de escanteio de Kelvin e tentar de cabeça, oferecendo perigo para a defesa bugrina.



Apesar da pressão do Náutico, o Guarani teve uma ótima oportunidade de balançar as redes com uma chance clara aos 40 minutos.



Emerson Barbosa recebeu de esquerda e cruzou de primeira para Bruno Santos, que tocou de peito e passou raspando na trave. Na sequência do lance, o Bugre voltou a aparecer com Mirandinha, que finalizou com perigo.



Mas foi nos acréscimos que saiu o primeiro gol da partida. Com uma linda cobrança de falta, Lucas Cardoso fez um golaço e marcou pela primeira vez com a camisa alvirrubra.



Pressão no final do segundo tempo

Os primeiros minutos da segunda etapa foram menos movimentados, sem muitos lances de perigo para os dois lados.



O Guarani passou a aparecer mais no jogo e pressionou com Mirandinha aos 20 minutos do segundo tempo. O atacante deu belo drible pela direita, mas Auremir tirou a bola e levou para escanteio.



Já o Náutico buscou administrar o resultado e não conseguiu chegar a um segundo gol.



Aos 23, Vinícius fez jogada pela esquerda e cruzou na pequena área. Auremir até tentou, mas não alcançou a bola, que passou por todo mundo e foi para fora.



Kayon, que entrou no lugar de Kelvin, tentou de longe, mas não conseguiu finalizar na rede do Bugre.



Com dificuldades de se impor contra a defesa alvirrubra, o time de Campinas ainda fez algumas tentativas e acertou a trave de Muriel com uma cabeçada de Bruno Santos, que estava em posição de impedimento.



E foi por pouco que o Náutico não viu os três pontos escaparem. No tempo adicional, Raphael marcou de cabeça para o Guarani, mas já estava a frente e teve o gol anulado.



No lance seguinte, ele buscou a bola novamente, mas parou nas mãos de Muriel. Vitória para o Timbu, que segue embalado na Terceirona.

Local: Brinco de Ouro (Campinas/SP)

Horário: 17h

Gols: Lucas Cardoso (47’ do 1T)

Cartões: Mateus Silva, Paulo Sérgio, Auremir (NAU)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Junior e João Fábio Machado Brischiliari

Veja também