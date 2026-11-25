Com gol de Gabriel Jesus e dois de Gordon, Barça goleia na visita ao Sabah na Champions
Equipe catalã venceu mesmo com rodízio entre jogadores
O Barcelona venceu por 4 a 1 na visita ao Sabah, do Azerbaijão, nesta quarta-feira (25), pela primeira fase da Liga dos Campeões, com uma dobradinha do ponta-esquerda inglês Anthony Gordon, se consolidando assim entre os oito primeiros colocados do principal torneio continental de clubes da Europa.
Os dois gols de Gordon (31' e 51'), somados aos de Karim Adeyemi (55') e do atacante brasileiro Gabriel Jesus (60'), garantiram os três pontos aos 'blaugranas' no Estádio Olímpico de Baku, onde Joy Lance Mickels descontou para os donos da casa (63').
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Os catalães assumiram, provisoriamente, a quarta colocação na Liga dos Campeões, uma posição que dá acesso direto às oitavas de final, restando três rodadas para o fim da fase de liga do torneio.
Sem seu jovem astro Lamine Yamal, que permaneceu em Barcelona devido a um desconforto no tornozelo direito, o técnico Hansi Flick promoveu um rodízio entre os titulares habituais diante de um Sabah que perdeu quatro de seus cinco jogos na Champions.
"Estou satisfeito com o desempenho da equipe, embora possamos fazer as coisas muito melhor", afirmou Flick após a partida.
Os jogadores do Barcelona entraram em campo excessivamente relaxados em Baku, permitindo algumas investidas perigosas dos donos da casa.
O Sabah abriu mão da posse de bola, buscando suas chances por meio de lançamentos longos nas costas da defesa avançada do Barcelona, ou em contra-ataques rápidos, aproveitando as poucas perdas de bola do time adversário.
Uma bola mal afastada pelo goleiro do Barcelona, Joan García, acabou nos pés de Ivan Lepinjica, que acertou o travessão (27').
O Barça controlava o jogo, mas com pouca velocidade na circulação de bola, e demorou a se sentir à vontade em campo.
Início
Pedri, que comandou seu time até ser substituído no intervalo por Dani Olmo, obrigou o goleiro Stas Pokatilov a voar para fazer uma defesa (20'), pouco antes de Gordon abrir o placar.
O inglês aproveitou uma bola que sobrou na área para fazer 1 a 0 (31'), o que serviu para dar um novo ânimo ao Barça.
Em vantagem no placar, o time catalão passou a se sentir mais à vontade e assumiu o controle da partida, ampliando a vantagem após o intervalo.
"No início do segundo tempo, colocamos intensidade e marcamos três gols", destacou Flick.
Gordon marcou o segundo, aproveitando mais uma rebatida do goleiro do Sabah, que, apesar do resultado, manteve o seu time na disputa e evitou uma goleada ainda maior.
Baku parece cair bem para o ponta inglês do Barça. Na temporada passada, vestindo a camisa do Newcastle, ele marcou quatro gols na capital azerbaijana contra o Qarabag, pela Champions League.
"É um lugar muito especial para mim. Eu deveria ter feito um hat-trick, mas errei aquela com a esquerda. Estou muito contente", declarou Gordon.
O Barça atacava pelos lados do campo, por onde surgiu Alejandro Balde para cruzar a bola na área. Adeyemi só precisou empurrá-la para o fundo da rede do Sabah (55').
Jesus marca
Quase sem tempo para se recuperar, o Sabah viu Gabriel Jesus finalizar, já caído no chão e na pequena área, após uma rebatida de Pokatilov, ampliando o placar para 4 a 0 (60').
O brasileiro assumiu a responsabilidade no ataque diante da ausência de Raphinha, que Hansi Flick poupou até colocá-lo em campo no lugar de Gordon (76').
"É um gol muito importante para mim, porque sempre quero marcar. Quero continuar tendo oportunidades, minutos", disse Gabriel Jesus à Movistar+ após a partida.
O Sabah não desistiu de buscar suas chances, aproveitando os espaços deixados por um Barça totalmente voltado para o gol adversário.
Um contra-ataque dos donos da casa terminou com uma bola na área, onde Mickels cruzou para marcar o gol de honra da equipe (63').
O atacante do Sabah teve a chance de marcar o segundo ao receber a bola livre diante de Joan García, mas não conseguiu acertar o chute (71').
Nem o Barcelona nem o Sabah abriram mão do ataque na reta final, mas o placar não sofreu mais alterações.