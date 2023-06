A- A+

Com gol de Joelinton, atleta revelado na base do Sport, a Seleção Brasileira venceu o amistoso diante de Guiné, neste sábado (17), pelo placar de 4x1. Em Barcelona, local onde a partida foi realizada, o confronto serviu como um ato anti-racista, em protesto referente às discriminações no futebol e principalmente aquelas que Vini Jr sofreu na última temporada europeia.

No primeiro tempo, quando o Brasil utilizava o padrão todo em cores negras, Joelinton mostrou oportunismo, aproveitando rebote na pequena área e empurrando a bola para abrir o placar. O meia precisou de apenas 27 minutos com a camisa da Seleção para marcar seu primeiro gol. O segundo não demorou muito, aos 30, Rodrygo partiu pela direita, invadiu a área e mesmo sem muito ângulo mandou para o fundo das redes. Guiné ainda reagiu na etapa inicial, Sylla foi até a linha de fundo e cruzou, Guirassy subiu entre a zaga brasileira e diminuiu.

No início do segundo tempo, Lucas Paquetá lançou bola na área e Éder Militão antecipou de cabeça para ampliar a vantagem. A partida não poderia acabar sem um gol de Vinícis Jr, homenageado da partida. Malcom foi derrubado na área, pênalti. Na cobrança, o atacante do Real Madrid bateu no cantinho direito do goleiro.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (20), diante de Senegal, em Lisboa. O jogo inicia às 16h, no Estádio Alvalade, do Sporting Lisboa.

