Premier League Com gol de Joelinton, Newcastle goleia Chelsea pela Premier League O brasileiro voltou a marcar após ser expulso contra a Argentina, na última Data Fifa

O Newcastle se manteve na cola do Top 5 da Premier League com uma goleada por 4 a 1 sobre o Chelsea, que se mostrou frágil na defesa. O duelo aconteceu neste sábado (25).

Jogando em casa, os 'Magpies' abriram o placar no primeiro tempo com Alexander Isak (13'), mas os 'Blues' empataram pouco depois com Raheem Sterling (23').

Na segunda etapa, a goleada veio com os gols de Jamaal Lascelles (60'), do brasileiro Joelinton (61') e de Anthony Gordon (83').

Com o resultado, o Newcastle assume provisoriamente a sexta colocação com 23 pontos, enquanto o Chelsea fica na metade da tabela (10º), com 16 pontos.

