Copa do Nordeste Com gol de Júlio, Náutico vence Atlético/BA e estreia com pé direito no Nordestão Time alvirrubro soube segurar pressão dos donos da casa para vencer longe do Recife

Estreia e três pontos na bagagem. Assim foi o domingo do Náutico pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Em confronto realizado no estádio Carneirão, em Alagoinhas, o Alvirrubro visitou o Atlético/BA e soube segurar o ímpeto dos donos da casa para voltar para Recife com vitória pelo Nordestão. Graças a gol marcado por Júlio, ainda no primeiro tempo, o Timbu derrotou os baianos pelo placar de 1x0. O resultado deixou o clube pernambucano na liderança do Grupo B - Bahia e Ceará ainda jogam no complemento da rodada.

O jogo

O Náutico soube ser cirúrgico no primeiro tempo para sair na frente no placar. Até o gol marcado por Júlio, o Atlético era superior na partida e teve boas oportunidades para achar seu gol. Em cinco minutos, o Carcará já havia assustado em duas chances. Na primeira, Danilo Sousa bateu firme e viu Vagner fazer a defesa. Em seguida, Dedé Baiano viu sua cabeçada passar com perigo à direita da meta alvirrubra. O time baiano fazia uma verdadeira blitz na zaga pernambucana. Mas, em rara escapada, o Timbu inaugurou o marcador, aos 10 minutos jogados. Paul Villero deu bom passe em profundidade para Júlio, que deu um toque sutil sobre o goleiro para fazer 1x0.

O gol foi um banho de água fria para a equipe comandada por Agnaldo Liz e de tranquilidade para o Náutico. Apesar do Alvirrubro pouco incomodar o sistema defensivo rival, passou a neutralizar com facilidade as tentativas dos donos da casa de buscar a igualdade.

Na etapa complementar, o Atlético voltou determinado a buscar o empate. Aos cinco minutos, Danilo Sousa perdeu uma chance inacreditável com o gol aberto. Logo depois, Vagner fez boa intervenção em chute da entrada da área. Em grande dia, o goleiro alvirrubro voltara a aparecer mais tarde para salvar em finalizações de Jeferson e Gustavo Custódio, que arriscaram de longe. Com o placar favorável, o Náutico apostava nos contragolpes. Em lance parecido com o do gol de Júlio, Fernando Neto recebeu de Souza em velocidade e ficou cara a cara com Fábio Lima, mas viu o impedimento ser marcado incorretamente pelo bandeira.

Ficha do jogo

Atlético/BA 0

Fábio Lima; Paulinho (Van), Dedé Baiano, Caíque e Leandro Sobral (Jeferson); Lucas Alisson, Emerson, Juninho e Gianlucas (Gustavo Custódio); Danilo Sousa (Matheus Sabiá) e Jarles Baiano (João Magalhães). Técnico: Agnaldo Liz.

Náutico 1

Vagner; Diego Ferreira (Odivan), Anilson, Denilson e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira, Souza (Mateus Cocão) e Matheus Carvalho (Fernando Neto); Paul Villero (Kayon) e Júlio (Gabriel Santiago). Técnico: Dado Cavalcanti.

Estádio: Carneirão (Alagoinhas/BA)

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e José Moracy de Sousa E Silva (ambos do CE)

Gols: Júlio, aos 10' do 1T (NAU)

Cartões amarelos: Dado Cavalcanti, Vagner, Fernando Neto (NAU); Gustavo Custódio (AAC)

