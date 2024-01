Com gol de letra, Corinthians dá show e vai à final da Copinha; confira o gol

A- A+

Com hat-trick de Arthur Sousa, com direito a golaço de letra, o Corinthians está na final da Copinha 2024. Em jogo realizado na Neo Química Arena, nesta segunda (22), o Timão não tomou conhecimento do Novorizontino e aplicou 3 a 0 no Aurinegro. Confira o gol.

Novorizontino 0x1 Corinthians



Arthur Sousa (GOLAÇO)



Copinha | semi (jogo único)



O segundo gol marcado por Arthur foi aos 12 minutos do segundo tempo. Em bola dominada na entrada da área, o jogador conseguiu limpar a marcação e chutou para abrir vantagem.

Por último, o atacante fechou o placar aos 27 da etapa final, quando, em cruzamento rasteiro pela direita, Arthur pegou de primeira para marcar 3 a 0.

O Corinthians, que não chegava à final desde 2017, vai em busca do seu 11º título da competição. O clube terá pela frente o Cruzeiro, que eliminou o Flamengo na outra semifinal pelo placar de 2 a 1.



Guilherme Meira comemora gol da classificação. Foto: Alexandre Battibugli/Ag.Paulistão

Em jogo mais equilibrado, o Cruzeiro abriu o placar aos quatro minutos do segundo tempo. Em cruzamento de Jhosefer pela esquerda, Bruno Alves subiu livre de marcação para abrir o placar para os mineiros.

Oito minutos depois, o Flamengo regiu e empatou a partida. Victor Silva avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para trás para Weliton marcar.

Mas aos 23 da etapa final, em cobrança de pênalti, Guilherme Meira deslocou o goleiro e chutou no canto esquerdo do gol, dando números finais a partida.

A Raposa agora vai em busca do bicampeonato da competição.

A final acontece nesta quinta-feira (25), às 15h30, na Neo Química Arena.

