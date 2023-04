A- A+

Pernambucano Com gol de Love no final, Sport vence Retrô no primeiro jogo da decisão do Campeonato Pernambucano As duas equipes decidem o título no próximo sábado (22), na Ilha do Retiro; Leão joga pelo empate

Com gol nos acréscimos, o Sport venceu o Retrô por 2 a 1, neste sábado (15), na Arena de Pernambuco, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. As duas melhores campanhas da competição fizeram um jogo movimentado e decidem o título no próximo sábado (22), na Ilha do Retiro, com vantagem do Leão.

O jogo ficou marcado por duas intervenções do VAR no primeiro tempo. O árbitro Diego Fernando foi chamado duas vezes para analisar um possível pênalti para cada um dos times. Nas duas ocasiões, ele manteve a decisão de campo e não assinalou as penalidades.

O jogo

As equipes entraram com estratégias ofensivas e fizeram um primeiro tempo bem movimentado. O Retrô, desde o início, conseguia chegar no setor de ataque, porém, as melhores chances foram do Sport. Aos sete minutos, o goleiro Jean falhou na saída de bola e o Leão quase abriu o placar com Jorginho. O meia chegou a driblar o arqueiro, mas o zagueiro Guilherme Paraíba tirou em cima da linha.

Depois de criar outras boas oportunidades, o Sport chegou ao gol no final da primeira etapa. Aos 40 minutos, Jorginho fez o cruzamento para Vagner Love. O atacante cabeceou e Jean fez uma defesa à queima roupa. No rebote, Fabinho apareceu como elemento surpresa e balançou as redes.

Quando a partida se encaminhava para o intervalo, o Retrô empatou. O volante Jonas aproveitou o rebote de um cruzamento e, da entrada da área, finalizou no canto esquerdo de Renan. O goleiro rubro-negro demorou para se jogar na bola, atrapalhado pelos atacantes da Fênix.

Intervenções do VAR

O VAR apareceu em dois momentos no primeiro tempo. O jogo ainda estava empatado sem gols, quando Sabino foi puxado na grande área por Jonas. O VAR recomendou a revisão, e após dois minutos no monitor, o árbitro Diogo Fernando não marcou a penalidade.

Nos acréscimos foi a vez do Retrô ficar na bronca. o atacante Fernandinho fez uma grande jogada individual, invadiu a área rubro-negra e foi travado por Ronaldo e Fabinho. O VAR solicitou a revisão e o árbitro manteve mais uma vez a decisão de campo.

A partida voltou do intervalo no mesmo ritmo do início. Antes do dez minutos, Sport e Retrô tiveram chances de gol. Numa boa criação pelo lado esquerdo, a bola sobrou dentro da área para Jorginho. O meia chutou por cima.

O camisa dez rubro-negro teve outra chance após erro na saída de bola da Fênix. Juba achou o passe para Jorginho e ele de fora da área chutou sem perigo. A melhor chegada do Retrô foi na bola parada. Numa falta lateral, Radsley cruzou, e ninguém conseguiu desviar na bola. Renan fez uma boa defesa.

No final da partida, aos 49 minutos, o Sport chegou ao gol da vitória. Felipinho tabelou com Juba e chutou para o meio da área. Vagner Love foi oportunista para fazer o segundo gol rubro-negro.

Ficha técnica:

Retrô 1

Jean; Israel, Guilherme Paraíba, Renan Dutra (Yuri Bigode) e Edson; Jonas (Alencar), Ratinho e Gustavo Ermel (Luisinho); Fernandinho, Radsley (Albano) e Giva (Matheus Serafim). Técnico: Dico Wooley.

Sport 2

Renan, Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Ronaldo (Pedro Martins), Fabinho e Jorginho (Matheus Vargas); Luciano Juba, Edinho (Labandeira) e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima

Assistentes: Ricardo Chianca e Bruno César Chaves Vieira

Gols: Fabinho (40’ do 1° tempo); Jonas (47’ do 1° tempo); Vagner Love (49' do 2° tempo)

Cartões amarelos: Giva (RET); Edson Lucas (RET); Alencar (RET); Jean (RET); Luisinho (RET); Eduardo (SPO);

Público 7.090

Renda R$ 251.690,00



