INGLÊS Com gol de Martinelli, Arsenal vence City e sobe para segundo lugar no Campeonato Inglês Esta é a primeira vitória dos 'Gunners' sobre os 'Citizens' na Premier League desde 2015

Jogando em casa, o Arsenal venceu o Manchester City por 1 a 0 neste domingo (8), no grande duelo da 8ª rodada do Campeonato Inglês, e subiu para a segunda posição da tabela com os mesmos 20 pontos do Tottenham, líder no saldo de gols.

Esta é a primeira vitória dos 'Gunners' sobre os 'Citizens' na Premier League desde 2015. Além disso, é a primeira vez que o time de Manchester perde dois jogos consecutivos no campeonato desde 2018, depois da derrota para o Wolverhampton (2 a 1) no fim de semana passado.

Em um duelo com poucas oportunidades claras, o Arsenal chegou ao gol da vitória em um chute do brasileiro Gabriel Martinelli que desviou em Nathan Aké e deixou o goleiro Ederson sem chances de defesa (86').

"Tentei fazer o melhor possível para me recuperar e estar pronto para o próximo jogo", comentou Martinelli, que sofreu com problemas físicos nas últimas semanas e começou a partida no banco.

"Sabemos do nosso potencial e sabemos como é difícil jogar contra eles. Hoje vencemos e isso nos dá confiança para seguir", acrescentou o brasileiro.

Com a derrota, o City cai para a terceira posição com 18 pontos, um a mais que o Liverpool, quarto colocado, que mais cedo não passou de um empate em 2 a 2 com o Brighton.

