Premiere League Com gol de Matheus Cunha, Manchester United empata na visita ao Leeds Este é o quarto empate do United nas últimas sete rodadas disputadas

Com um gol no segundo tempo, o atacante brasileiro Matheus Cunha impediu que o Manchester United sofresse uma derrota na visita ao Leeds (1 a 1) neste domingo (4), pela 20ª rodada da Premier League.

Apesar do ponto conquistado, o United vê a distância em relação ao líder Arsenal aumentar ainda mais, chegando a 17 pontos, após a vitória dos 'Gunners' no sábado contra o Bournemouth (3 a 2).

Com um time desfalcado devido a inúmeras lesões e à ausência de vários jogadores africanos que estão participando da Copa Africana de Nações no Marrocos, Cunha se mostrou o atacante mais incisivo dos 'Red Devils' e seu esforço foi recompensado quando finalizou um passe de Joshua Zirkzee.

Esse gol de empate saiu aos 65 minutos, apenas três minutos depois de Brenden Aaronson ter aberto o placar para o time da casa.

Este é o quarto empate do United nas últimas sete rodadas disputadas (além de uma derrota e duas vitórias), o que deixa a equipe de Rubem Amorim cada vez mais distante dos quatro primeiros colocados.

O Aston Villa está provisoriamente em segundo lugar na tabela, a 6 pontos do Arsenal, aguardando o resultado do jogo deste domingo do Manchester City (3º com 41 pontos), que recebe o Chelsea (6º com 30 pontos).

Também neste domingo, o Liverpool (4º com 33 pontos) visita o Fulham e pode aumentar a sua vantagem sobre o United caso conquiste uma vitória em Craven Cottage.

Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sábado:

Aston Villa - Nottingham 3 - 1

Brighton - Burnley 2 - 0

Wolverhampton - West Ham 3 - 0

AFC Bournemouth - Arsenal 2 - 3

Domingo:

Leeds - Manchester United 1 - 1

Everton - Brentford

Newcastle - Crystal Palace

Tottenham - Sunderland

Fulham - Liverpool

(14h30) Manchester City - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 48 20 15 3 2 40 14 26

2. Aston Villa 42 20 13 3 4 33 24 9

3. Manchester City 41 19 13 2 4 43 17 26

4. Liverpool 33 19 10 3 6 30 26 4

5. Manchester United 31 20 8 7 5 34 30 4

6. Chelsea 30 19 8 6 5 32 21 11

7. Sunderland 29 19 7 8 4 20 18 2

8. Brighton 28 20 7 7 6 30 27 3

9. Everton 28 19 8 4 7 20 20 0

10. Brentford 27 19 8 3 8 28 26 2

11. Crystal Palace 27 19 7 6 6 22 21 1

12. Fulham 27 19 8 3 8 26 27 -1

13. Tottenham 26 19 7 5 7 27 23 4

14. Newcastle 26 19 7 5 7 26 24 2

15. AFC Bournemouth 23 20 5 8 7 31 38 -7

16. Leeds 22 20 5 7 8 26 33 -7

17. Nottingham 18 20 5 3 12 19 33 -14

18. West Ham 14 20 3 5 12 21 41 -20

19. Burnley 12 20 3 3 14 20 39 -19



20. Wolverhampton 6 20 1 3 16 14 40 -26

