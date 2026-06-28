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vitória Com gol de Messi, Argentina vence Jordânia (3-1) e fecha campanha 100% no Grupo J da Copa Partida começou com a Argentina dominando totalmente a posse de bola e a Jordânia adotando uma postura extremamente defensiva

Com um gol de falta de Lionel Messi e uma escalação alternativa, a Argentina, atual campeã e já classificada, derrotou a Jordânia, que entrou em campo já eliminada, por 3 a 1 neste sábado (27), pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo.

A 'Albiceleste' manteve assim sua campanha 100% e agora se prepara para enfrentar Cabo Verde pelos 16-avos de final do torneio.

Os gols da Argentina vieram de uma cobrança de falta de pé esquerdo de Giovani Lo Celso, aos 19 minutos, um pênalti convertido por Lautaro Martínez, aos 31, e uma falta cobrada por Messi na reta final (80'). Mousa Al-Taamari descontou para a Jordânia (55').

Com o golaço deste sábado, Lionel Messi se islolou ainda mais na artilharia da Copa do Mundo de 2026, com 6 gols, e também como maior artilheiro da história dos Mundiais, agora com 19.

O técnico Lionel Scaloni havia optado por poupar Messi, assim como grande parte de sua equipe titular, no primeiro tempo, escalando uma formação alternativa no Dallas Stadium na qual apenas o goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez e o atacante Lautaro Martínez foram mantidos em relação à escalação habitual.

A Argentina teve total domínio da posse de bola, e Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nico Paz, Giuliano Simeone e Marcos Senesi — além dos autores dos gols — mostraram que a equipe possui elenco mais do que suficiente para defender seu título.

No entanto, uma falha de posicionamento entre o meio-campo e a defesa permitiu que os jordanianos organizassem um ataque eficiente e balançassem a rede de 'Dibu'.

"Os rapazes fizeram uma boa partida. Conseguimos dar minutos a todos, e isso nos deixa felizes", disse Scaloni.

"Lo Celso não pôde participar da última Copa do Mundo e Lautaro não havia conseguido marcar. Estamos felizes por eles. Agora é que vem a parte boa", acrescentou.

Domínio argentino

A partida começou com a Argentina dominando totalmente a posse de bola e a Jordânia adotando uma postura extremamente defensiva, talvez na esperança de uma despedida honrosa daquela que era a primeira participação de sua história em Copas do Mundo.

A 'Albiceleste' deu o primeiro aviso aos seis minutos, após um passe em profundidade para Lo Celso, que chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado por impedimento.

No entanto, seu momento chegou pouco depois, aos 19 minutos, quando o meio-campista do Betis cobrou uma falta de pé esquerdo direto no ângulo, deixando o goleiro Yazeed Abulaila estático.

Lo Celso comemorou beijando o escudo argentino em sua camisa, enquanto Messi sorria do banco de reservas.

"É uma emoção enorme estrear numa Copa do Mundo com um gol", disse Lo Celso, que foi ao Mundial de 2018, na Rússia, mas não jogou, e ficou de fora da convocação para a Copa de 2022, no Catar, devido a uma lesão.

Impulsionados pela vantagem no placar, os 'herdeiros' de Messi assumiram o controle do meio-campo, especialmente por meio de Leandro Paredes.

Enquanto isso, Tagliafico avançou pela lateral esquerda e deu um passe para Lautaro Martínez, cujo chute acertou a trave. Senesi cabeceou no rebote, mas o goleiro Abulaila fez uma defesa espetacular.

Contudo, durante a jogada, o meio-campista jordaniano Al Rashdan atingiu o rosto do jogador do Tottenham com o pé, resultando em um pênalti que Lautaro Martínez converteu com frieza.

'El Toro' marcou assim seu primeiro gol em Copas do Mundo e comemorou com um gesto de sacudir a roupa, como se estivesse espantando uma maldição de falta de gols.

"Estamos nos sentindo bem. Agora é hora de descansar e recarregar as energias para pensar no que vem pela frente, que será difícil (...) Tínhamos uma missão a cumprir e a cumprimos", disse Lautaro Martínez.

Surpresa jordaniana

Após o intervalo, os argentinos voltaram ao campo com mais fome de gol. Um passe preciso de Paredes, vindo do meio-campo, encontrou Lautaro.

Ele não conseguiu finalizar, mas cruzou para Lo Celso, que mais uma vez marcou em posição de impedimento.

Lautaro continuou tentando e, aos 53 minutos, desferiu um chute potente de fora da área, que acertou o travessão.

No entanto, foram os jordanianos que surpreenderam logo em seguida. Uma jogada construída no terço final do campo culminou em um passe rasteiro de Ehsan Haddad para Mousa Al-Taamari, que havia acabado de entrar em campo. Ele não hesitou em chutar a bola para o fundo da rede de 'Dibu', encerrando sua invencibilidade no torneio.

A Argentina começou a cometer erros no meio-campo, dando uma sobrevida aos adversários.

Messi entra e marca

Nessas circunstâncias, Scaloni cumpriu sua promessa de colocar Messi em campo por alguns minutos no segundo tempo, substituindo Lautaro. O estádio foi à loucura.

'La Pulga' já havia empolgado a torcida com uma cobrança de falta aos 61 minutos, que passou por cima do travessão.

Quase 20 minutos depois, o Dallas Stadium explodiu em comemoração após mais um gol de falta de Messi.

O chute de pé esquerdo que contornou a barreira e encontrou o fundo da rede jordaniana deixou o goleiro atônito.

A Jordânia, que foi aguerrida e valente, já tinha as malas prontas para deixar o torneio, para o qual havia se classificado pela primeira vez em sua história.

Já a 'Scaloneta' termina a fase de grupos líder e invicta e enfrentará Cabo Verde, liderado pelo goleiro Vozinha e grande surpresa do torneio, na sexta-feira, em Miami, por uma vaga nas oitavas de final.

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