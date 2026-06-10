Com gol de Messi e Flaco López em campo, Argentina vence a Islândia em amistoso antes da Copa
Camisa 10 da Argentina saiu do banco de reservas e precisou de apenas um toque na bola para participar do segundo gol da partida
No último compromisso antes da Copa do Mundo, a atual campeã Argentina venceu a Islândia por 3 a 0, em amistoso disputado no Jordan-Hare Stadium, no Alabama. Os gols da vitória foram marcados por Valentín Barco, pelo craque Lionel Messi e Almada, que iniciou a partida no banco de reservas. O técnico Lionel Scaloni escalou uma equipe mista, com o palmeirense Flaco López entre os titulares.
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Líder do ranking da Fifa, a Argentina preservou alguns atletas, entre eles o goleiro Dibu Martínez e o atacante Julián Álvarez. A partida também serviu para dar minutos a jogadores como Giuliano Simeone e Nico Paz. Destaque do futebol brasileiro, Flaco López começou jogando e teve um desempenho regular na primeira etapa, sendo substituído no intervalo por Lautaro Martínez.
Outro jogador do Palmeiras em campo foi o lateral direito Giay. Embora não tenha sido convocado para a lista principal de 26 atletas, ele voltou a começar entre os titulares, assim como no amistoso anterior, no sábado, quando os argentinos venceram Honduras por 2 a 0. O jogador vive a expectativa de ocupar a vaga de Leo Balerdi, defensor cortado por lesão.
Os laterais Montiel e Molina ficaram no banco de reservas e ainda se recuperam de problemas físicos. A expectativa da comissão técnica é de que ambos estejam prontos para a estreia na Copa do Mundo contra a Argélia, no dia 16.
O gramado foi bastante prejudicado por uma forte chuva que atingiu a região antes da partida. A Argentina começou com maior posse de bola, mas a primeira grande oportunidade foi da Islândia. Logo aos 3 minutos, o meia Ellertsson desperdiçou uma chance clara ao receber um belo passe na segunda trave. Com o gol vazio à sua frente, o camisa 19 não conseguiu finalizar com precisão.
A resposta argentina veio pouco depois. Após uma confusão na área e um bate-rebate, Valentín Barco acertou um chute de primeira, com a perna esquerda, da entrada da área, e abriu o placar aos 8 minutos de jogo.
No segundo tempo, Scaloni colocou em campo alguns titulares, como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Rodrigo De Paul. A etapa final voltou a ser dominada pelos argentinos, que encontraram facilidade para penetrar na área da equipe europeia. Mac Allister e Lautaro acertaram a trave e quase ampliaram a vantagem.
Aos 23 minutos, Lionel Messi entrou em campo e precisou de apenas um toque na bola para participar diretamente do segundo gol. O camisa 10 serviu Lautaro Martínez, que invadiu a área e sofreu pênalti. Na cobrança, Messi bateu com categoria e aumentou para a Argentina aos 26 minutos. No fim, aos 41, uma tabela entre De Paul e Messi, terminou nos pés de Almada que definiu.
Con la primera pelota de Messi en el juego... ¡PENAL PARA ARGENTINA!— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 10, 2026
Lo cobra Messi, Argentina aumenta la ventaja 2-0 ante Islandia en el amistoso. pic.twitter.com/HztiSby31x
A Argentina integra o Grupo J e estreia na Copa do Mundo na terça-feira (16), contra a Argélia, às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Na segunda rodada, enfrenta a Áustria na segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, no Texas. A equipe encerra sua participação na fase de grupos diante da Jordânia, no sábado (27), às 23h (de Brasília), no Dallas Stadium, também no Texas.
Do outro lado, a Islândia, que não se classificou para a principal competição do futebol mundial, utilizou o amistoso para dar sequência à preparação visando o próximo ciclo. A seleção é comandada por Arnar Gunnlaugsson desde janeiro de 2025.