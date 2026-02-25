Com gol de pênalti no último lance, Atalanta goleia Borussia Dortmund e avança na Champions League
Classificação do time italiano veio somente no último lance do jogo
A Atalanta fez o que parecia impossível e eliminou o Borussia Dortmund da Liga dos Campeões com uma goleada por 4x1, nesta quarta-feira (25), em Bérgamo. Após perder por 2x0 no jogo de ida, o gol da classificação saiu apenas no último lance do jogo, em pênalti convertido por Samardzic
Precisando tirar uma boa desvantagem no placar, os italianos se lançaram e logo aos quatro minutos foram às redes com Scamacca, após vacilo da zaga do Borussia.
A primeira etapa foi exatamente assim como sonhou a Atalanta, aos 45 minutos, Zappacosta arriscou de fora da área, a bola ainda desviou na defesa, impedindo a defesa do goleiro e deixando tudo igual até aquele momento.
Mesmo com o resultado mínimo necessário, a La Dea seguiu atacando e foi premiado por isso. Aos 12 do segundo tempo, De Roon cruzou na área e Pasalic fechou no segundo pau para cabecear e fazer o terceiro do time italiano.
Precisando reagir, o Borussia se lançou ao ataque e encontrou o gol aos 29 minutos. Em jogada de toques curtos, Adeyemi recebeu na entrada da área e bateu colocado, no ângulo, marcando um golaço.
O duelo ficou ainda mais aberto após o 3x3 no placar agregado. Quando tudo parecia encaminhar o duelo para a prorrogação, o goleiro Kobel saiu errado e a Atalanta teve a última chance com um cruzamento na área, o defensor Bensebaini levantou demais o pé e atingiu a cabeça do centroavante Krstovic no último minuto e a penalidade foi marcada.
Mesmo com toda a pressão do mundo em seus ombros, o camisa 10 Smardzic não sentiu e mandou a bola no ângulo do goleiro aurinegro e classificou a Atalanta à próxima fase da Champions League.