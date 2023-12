A- A+

CAMPEONATO ESPANHOL Com gol de Rodrygo, Real Madrid vence Granada e segue na liderança ao lado do Girona Com esta vitória, o clube merengue soma 35 pontos e segue em primeiro

Com gols de Brahim Díaz e Rodrygo em jogadas espetaculares, o Real Madrid venceu o Granada e recuperou a liderança do campeonato espanhol, neste sábado (2), no estádio Santiago Bernabéu.

Com esta vitória, o Real Madrid soma 35 pontos e segue em primeiro, empatado (mas com saldo melhor) com o surpreendente Girona, que na primeira partida deste sábado venceu o Valencia de virada por 2 a 1 com dois gols do veterano uruguaio Cristhian Stuani.

Sem realizar o melhor jogo da temporada, o Real Madrid contou com jogadas geniais para resolver o jogo diante do Granada, que acumulou assim a décima derrota em 15 jogos, a primeira com o uruguaio Alexander Medina no comando, após substituir Paco López esta semana.

Aos 25 minutos, Toni Kroos tirou da cartola um passe entre os defensores andaluzes e Brahim Díaz com a calma incomum para um jogador da sua idade (24 anos), dominou com o pé direito, ameaçou chutar no canto esquerdo e enganou o goleiro português André Ferreira, colocando a bola no canto oposto.

O goleiro português teve de sair aos 10 minutos, substituindo o titular Raúl Fernández, lesionado.

Chegando à marca de uma hora de partida, o ex-meia do Manchester City e Milan fez grande jogada pela esquerda, seu cruzamento foi finalizado por Jude Bellingham, mas Ferreira defendeu. O rebote sobrou para Rodrygo, que superou o goleiro com o pé direito para fechar o placar em 2 a 0 (57').

Foi o quinto gol do atacante brasileiro em LaLiga, todos nos últimos três jogos do campeonato, além de três na Liga dos Campeões. Rodrygo foi substituído nos minutos finais, e saiu aplaudido de pé pela torcida no Santiago Bernabéu.

"(Rodrygo) voltou ao seu melhor nível, marcando muitos gols", disse o técnico Carlo Ancelotti aos repórteres, após o jogo.

O treinador reservou alguns elogios ao meio-campista Toni Kroos, que abriu o caminho para o gol de Diaz com uma bela assistência. "Ele não desperdiça bolas, ele escolhe sempre a melhor opção, é um meia que quer a bola", acrescentou Ancelotti. "Ele não tem medo e se posiciona muito bem, é a sua maior virtude, o seu controle também... quando não joga é insubstituível".

A vitória permite à equipe da capital não só recuperar a liderança, mas também abrir uma vantagem de sete pontos em relação ao Atlético de Madrid e ao Barcelona, terceiro e quarto na classificação, que se enfrentam domingo (3) no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Veja também

NÁUTICO Náutico anuncia renovação com lateral-esquerdo Diego Matos para a temporada 2024