Copa Africana Com gol de Salah, Egito vence África do Sul e se garante nas oitavas da Copa Africana

Apesar de jogar todo o segundo tempo com um jogador a menos, o Egito conseguiu derrotar a África do Sul por 1 a 0 nesta sexta-feira (26), pelo Grupo B da Copa Africana de Nações, graças a mais um gol do astro Mohamed Salah, garantindo a classificação dos 'Faraós' para as oitavas de final do torneio.

Um pênalti convertido pelo atacante do Liverpool no fim da etapa (45') parecia encaminhar o Egito para sua segunda vitória, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Zimbábue na estreia, partida em que Salah também marcou um gol, nos acréscimos.

No entanto, pouco depois do gol, Mohamed Hany foi expulso nos descontos do primeiro tempo (45'+2) ao receber o segundo cartão amarelo (o primeiro havia sido aos 30 minutos). Isso forçou sua equipe a defender a vantagem com unhas e dentes durante todo o restante do confronto.

Os minutos finais foram particularmente tensos, com os sul-africanos enviados em busca do empate e pedindo um pênalti por toque de mão nos instantes finais. Após a revisão do VAR, foram consideradas as considerações que Yasser Ibrahim usou o braço de apoio.

"Estou muito feliz com o resultado, sem dúvida. Foi uma partida difícil. Eles dominaram a maior parte do tempo. É um tempo que sabe manter a posse de bola por longos períodos, então acho que tivemos uma boa estratégia e ela trabalhou", disse Mo Salah após o triunfo.

"Conseguimos os três pontos, que é o mais importante. O ambiente é incrível. Espero que possamos continuar assim", acrescentou.

Com 6 pontos, o Egito tem a classificação garantida para as oitavas de final, ao garantir uma das duas primeiras posições do Grupo B.

A África do Sul, em segundo lugar com 3 pontos, está bem posicionada para obter a segunda vaga de classificação automática.

Zimbábue e Angola, que horas antes empataram em 1 a 1, são terceiro e último do grupo, respectivamente.

