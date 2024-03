Com gol de Vini, Real Madrid goleia Celta e dá mais um passo rumo ao título

A- A+

Depois de dois empates consecutivos em LaLiga e na Liga dos Campeões, o Real Madrid reencontrou a vitória ao golear o Celta de Vigo por 4 a 0, mantendo sua vantagem na liderança do campeonato espanhol, neste domingo (10), pela 28ª rodada.

Líder com sete pontos de vantagem sobre o surpreendente Girona (2º, 62 pontos), e oito sobre o seu grande rival Barcelona (3º, 61 pontos), a equipe 'merengue' está agora longe do alcance do Atlético de Madrid (4º, 55 pontos) e Athletic Bilbao (5º com 53 pontos).

Sem poder contar com seu prodígio inglês Jude Bellingham, que cumpriu suspensão, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti abriu o placar por meio de outro astro, o brasileiro Vinicius Júnior, que mostrou oportunismo depois de uma cabeçada de Rüdiger ter sido rebatida pelo goleiro Vicente Guaita (21').

O placar só mudou na reta final da partida, com um gol contra de Guaita (79'), que apesar desse lance infeliz evitou um placar bem mais elástico com várias boas defesas. O zagueiro Carlos Domínguez também marcou contra na reta final (88'), ao tentar afastar um cruzamento da esquerda.

Depois foi a vez do promissor jogador turco Arda Guler, de 19 anos, marcar o seu primeiro gol com a camisa merengue já nos acréscimos (90'+4).

"Não era tão complicado fazer melhor do que na quarta-feira (empate em 1 a 1 na Liga dos Campeões contra o Leipzig), fizemos melhor, começamos bem, aproveitamos a bola parada para abrir o placar e depois controlar. Estamos felizes, fizemos nossa parte, sabemos que é um momento importante da temporada", explicou Ancelotti na coletiva de imprensa.

