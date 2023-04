A- A+

Futebol Com gol diante do Cruzeiro, Gabriel busca sequência no Náutico Meia se recuperou de lesão muscular e foi destaque no triunfo do Timbu pela Copa do Brasil

Decisivo na vitória do Náutico por 1x0 diante do Cruzeiro, na última quarta (12), nos Aflitos, pelo duelo de ida na terceira fase da Copa do Brasil, o meia Gabriel Santiago recebeu elogios do técnico alvirrubro, Dado Cavalcanti. Principalmente pelo crescimento do atleta de 23 anos em um fundamento crucial no futebol.

“No começo do ano, quando começamos a prospectar nomes, o primeiro indicado foi Gabriel. É um meia diferente, leve, agudo. Não joga para trás. Só vai para frente. Um dos defeitos que comentava com ele no Vitória é que ele não fazia gol. Aqui ele está ganhando a confiança. Já fez gols importantes, um no clássico e teve esse de agora”, afirmou Dado.

O treinador também ressaltou o poder de superação do jogador, que já teve uma sequência de lesões na carreira, sendo a última muscular, em fevereiro.

“Ele precisa desencanar das situações de lesão. Faz parte. Ele teve um problema anterior de cruzado. Quem conhece a fisiologia do tratamento da reconstrução do ligamento do joelho, sabe que se tira um enxerto do músculo posterior da coxa para reconstruir a área e uma posterior da coxa fica mais frágil do que a outra. Damos o suporte para ele performar em campo. É um garoto especial, batalhador ao extremo, dedicado e terá um futuro brilhante”, frisou.

