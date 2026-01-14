A- A+

Futebol Com gol do meio-campo, Sport vence Retrô pelo Campeonato Pernambucano Leão bateu a Fênix por 2x0, na Ilha do Retiro. Próximo confronto é domingo (18), contra o Náutico, nos Aflitos

O reencontro do Sport com a Ilha do Retiro foi com vitória. Ainda jogando com o sub-20, o Leão venceu o Retrô por 2x0, nesta quarta (14), pelo Campeonato Pernambucano. Micael e Lipão, com um gol do meio-campo, balançaram as redes. O próximo compromisso dos rubro-negros é no domingo, contra o Náutico, nos Aflitos.





O jogo

Primeiro jogo na Ilha do Retiro em 2026, primeiro gol como profissional. A noite começou especial para o atacante Micael. Aos 14 minutos, o jogador cortou para o meio e bateu colocado para abrir o placar diante do Retrô.

O gol cedo trouxe mais tranquilidade ao Sport. Ao Retrô, sobraram gritos do técnico Jamesson Andrade para tentar orientar o time em campo. Bem organizado, o Leão sofreu poucos sustos no primeiro tempo, com mérito para o setor defensivo.

Antes do intervalo, o Sport ampliou o placar com o “gol que Pelé não fez”. Lipão, na hora de desarmar o atleta do Retrô, deu um chutão do meio-campo. A bola pegou altura e o goleiro Paulo Ricardo falhou ao deixá-la quicar, resvalando na coxa dele e ganhando velocidade para morrer no fundo das redes.

Aos 22 anos, o goleiro Adriano ganhou o posto de “experiente” dentro do elenco de base do Sport. Além da confiança com as palavras, o camisa 42 também mostrou firmeza com as mãos, salvando o time por três vezes em finalizações de Ericson.

Com a entrada de Vagner Love - vaiado pelos rubro-negros -, o Retrô se lançou de vez ao ataque tentando ao menos o primeiro gol para esboçar uma reação. Mas quem quase marcou foi Jeffinho, do Sport, em chute colocado que acertou a trave.

Esgotados fisicamente, os jogadores do Sport trataram de segurar a vantagem para somar três pontos na tabela.

Ficha técnica

Sport 2

Adriano; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel, Rafinha (Cordeiro); Dedé, Breno, Augusto Pucci (Rafael de Jesus); Felipinho (Jeffinho), Micael (Arthur) e Lipão (Fernandinho). Técnico: Alexandre Silva

Retrô 0

Paulo Ricardo; David, Rayan, Dankler e Luiz Henrique; Kady (Bruno Henrique), Diego Guerra (Fabrício), Luiz Henrique Beserra e Radsley (Vagner Love); Douglas Santos (Junior Fialho) e Willian Lira (Ericson). Técnico: Jamesson Andrade

Local: Ilha do Retiro

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Humberto Martins Dias Silva e Danylo Maciel Pedrosa

Gols: Micael (aos 14 do 1ºT), Lipão (aos 39 do 1ºT)

Cartões amarelos: Kady, Luiz Henrique (R )

Público: 7.757 torcedores

Renda: R$ 217.130,00

