Futebol Com gol e assistência, Patrick Allan retoma papel decisivo no Náutico Diante do Londrina, meia será substituto de Lucas Cardoso, que lesionou o joelho

Patrick Allan não balançava as redes desde junho. Não servia de garçom para o companheiros desde abril. De titular absoluto, o meia passou a ser integrante do banco de reservas. Mas, diante do Retrô, na rodada passada pela Série C do Campeonato Brasileiro, o meia retomou o papel decisivo no Náutico. Um gol, duas assistências e a possibilidade de recuperar uma vaga no time titular.









Retorno

“Fiquei muito feliz. Marcar em casa, com duas assistências, com a casa cheia, lotada, diante do nosso torcedor é um sentimento maravilhoso. Isso dá confiança enorme para continuar. Fico bem também em saber que estou correspondendo não somente com gols e assistências, mas também na parte física, que é uma coisa bastante cobrada pelo professor (Hélio dos Anjos)”, afirmou.

O meia, que chegou aos seis gols e sete assistências em 2025, deve ser titular na partida deste domingo (10), diante do Londrina, no Vitorino Dias, pela 16ª rodada. Isso porque o jogador que havia ocupado o espaço do camisa 20, Lucas Cardoso, teve uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho direito e deve ficar fora dos gramados por um mês. Ou seja, não estará em campo nos últimos quatro compromissos do clube na primeira fase da competição.

“Vai ser um jogo bem complicado, acredito. A equipe do Londrina é muito forte, brigando pelo G4. O treinador deles (Roger Silva) é muito bom. Acredito que a gente vai ter uma dificuldade grande lá pela qualidade do adversário, pelo horário também, mas nada que a gente não possa superar”, frisou.

Por falar em horário, o meia destacou a mudança na preparação do clube para o confronto diante do Londrina pelo fato de a partida acontecer às 11h. Os alvirrubros estão treinando pela manhã para se adaptar ao período.

“Eu prefiro treino à tarde, porque eu tenho sério problema com sono, então acordar de manhã é uma dificuldade danada. A gente vinha tendo os treinos só à tarde, então agora está sendo um pouquinho difícil para adaptar. Vai ser um jogo diferente, às 11h. Faz tempo que não temos um jogo nesse horário, mas estamos preparados para enfrentar essa adversidade”, declarou.



Classificação

O Náutico é o atual terceiro colocado da Série C, com 26 pontos. Mesma pontuação do Londrina, mas com os pernambucanos levando vantagem no saldo de gols (12x10). Estima-se que com no mínimo 30 pontos o Timbu poderá cravar um lugar no quadrangular final que vale o acesso à Série B.

