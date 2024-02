A- A+

Futebol Com gol e assistências, Alan Ruiz retorna em grande estilo ao Sport Um dos últimos a se apresentar na pré-temporada, meia argentino foi destaque na goleada do Leão por 4x1 diante do Central

O meia Alan Ruiz passou por 12 dias de trabalho intenso de recondicionamento e fortalecimento muscular. Ficou fora de três partidas do Sport. Uma estratégia da comissão técnica para fazer o jogador conseguir desenvolver o futebol dele da melhor forma. Um plano que foi colocado à prova nos últimos 45 minutos da partida contra o Central, na última terça (6), na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. Tempo suficiente para o argentino “destruir” com a partida, no sentido que mais agrada os rubro-negros. Com três assistências, sendo uma para Lucas Ramon e outra para Gustavo Coutinho, além de um gol, o atleta foi o principal nome da goleada por 4x1, ratificando um retorno de sucesso ao time.

“Foi muito importante a tarefa de Alan no processo de condicionamento. Ele não iniciou a etapa de preparação (com os demais jogadores). Sou responsável por dar condicionamento aos atletas. Temos uma estratégia que não é igual para todos. Há uma para Alan, outra para a incorporação de Lucas Lima, para Ortiz…são jogadores que iniciaram (a temporada) mais tarde. Eu celebro a contribuição de Alan. É consequência de um compromisso que o jogador assumiu com o projeto”, afirmou o técnico Mariano Soso.



Ao lado do zagueiro Luciano Castan, Alan Ruiz se reapresentou ao Sport no dia 4 de janeiro. Uma semana depois dos demais companheiros de elenco. O jogador esteve em campo nas partidas contra Petrolina, Retrô, Santa Cruz e Maguary antes da pausa para trabalhar o lado físico. Em 2023, pelo Leão, o argentino disputou 17 partidas pela Série B, anotando dois gols.

"Foi muito lindo contribuir com as assistências e o gol. Foi uma noite especial. Estou contente com o trabalho da equipe e a ideia do treinador. Nunca tinha dado três assistências em um mesmo jogo", comemorou o meia.



Líder do Pernambucano, com 18 pontos, o Sport volta a campo na sexta (9), contra o Treze, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste. A tendência é que Alan Ruiz ganhe mais oportunidades na equipe, brigando por posição com Pedro Vilhena.

Veja também

Tênis Bia Haddad elimina Ons Jabeur e está nas semifinais do WTA de Abu Dhabi