Futebol Vagner Love chega à marca de 400 gols na carreira "Artilheiro do Amor" continua fazendo jus à sua fama de artilheiro mesmo aos 39 anos, alcançando marca diante do Sampaio Corrêa, no Castelão, pela Série B

No futebol, a camisa 9 é atrelada ao artilheiro de um time. O goleador, o fazedor de gols. Ou, simplesmente, ao "Artilheiro do Amor", Vagner Love. Com gol na vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 2x1, no Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o centroavante chegou à marca de 400 na carreira. O atleta é o principal marcador do time na temporada, com 18 bolas na rede.

O atacante, que desembarcou na Ilha do Retiro ainda na temporada 2022, vem sendo o nome de destaque do time em 2023, ao lado de Luciano Juba. Peça cativa do sistema ofensivo do técnico Enderson Moreira, o artilheiro já soma 29 gols com a camisa rubro-negra.

Além disso, o título do Campeonato Pernambucano, seu primeiro com o Sport, foi o 25º da carreira.

Toda a carreira do artilheiro reserva grandes momentos, desde sua estreia pelo Palmeiras, em 2002, até a grande fase que vive no clube da Ilha do Retiro. Pensando nisso, a Folha de Pernambuco preparou um apanhado especial sobre o Love, com os principais momentos e títulos.

Início no Palmeiras Vagner Love com a camisa do Palmeiras em 2003. Foto: Marcelo Ferrelli / Gazeta Press Depois de brilhar na Copa São Paulo de 2003, quando recebeu o apelido de "Love" por ser flagrado com uma mulher na concentração, Vagner foi revelado pelo Palmeiras e lá teve seu primeiro destaque como profissional no mesmo ano. Aos 19 anos, o atacante foi o artilheiro da Série B, com 19 gols em 28 partidas, e campeão pelo Verdão. Ele se transferiu para o CSKA da Rússia no ano seguinte.

Love teve uma segunda passagem no Palmeiras, em 2009. Emprestado pelo clube russo, o artilheirofoi menos marcante. Na ocasião, foram cinco gols em 12 partidas no Brasileirão, que terminou de forma decepcionante para o Verdão. Sem o título da Série A e a vaga na Libertadores depois de liderar boa parte da competição, o jogador chegou a ser agredido por torcedores alviverdes no final de novembro daquele ano.

Ídolo na Rússia

Vagner Love é ídolo do CSKA da Rússia. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA/ AFP

Com apenas 20 anos, Love deixou o Brasil e seguiu para o CSKA da Rússia. No frio do país europeu, o brasileiro se tornou ídolo em três passagens. Esse é o clube que Vagner mais jogou (261), mais fez gols (133) e conquistou vários títulos importantes: Campeonato Russo (4x); Copa UEFA 2004/05; Taça da Rússia (6x) e Super Taça da Rússia (4x).

A primeira passagem de Vagner Love no CSKA aconteceu entre 2004 e 2009. Nesse período ele teve o maior destaque pela Seleção brasileira. Depois jogou em 2010 e 2013.

Tranças rubro-negras

Vagner Love durante passagens pelo Flamengo. Foto: Reprodução

Entre as passagens pela Rússia, Vagner Love jogou no Flamengo. Ele vestiu a camisa do Mengão primeiro em 2010 e depois em 2012. Ao todo foram 47 gols em 80 jogos.

Mesmo sem conquistar nenhum título, Love teve um período marcante com a maior torcida do Brasil. O atacante chegou a pintar as tranças de vermelho, fez uma dupla de ataque emblemática com Adriano, o "Império do Amor", e praticamente selou o rebaixamento do Palmeiras com o gol de empate na 36° rodada da Série A de 2012.

Sucesso no Timão

Vagner Love durante passagem vitoriosa no Corinthians - Foto: Reprodução

Vagner Love viveu provavelmente um dos seus momentos mais especiais atuando com a camisa do Corinthians, clube pelo qual passou em duas oportunidades - 2015 e 2019. Na primeira passagem, foi peça-chave do time do técnico Tite que viria a ser campeão da Série A do Campeonato Brasileiro. Naquela edição do torneio, o atacante foi vice-artilheiro da competição, com 14 gols, atrás apenas de Ricardo Oliveira, que marcou 20 enquanto defendia o Santos.

Sua segunda passagem pelo Timão, embora mais apagada, também foi vitoriosa. O atacante, que vinha do Besiktas, assinou com o clube por duas temporadas e ajudou o elenco que venceu a edição 2019 do Campeonato Paulista. Love só viria deixar o clube em 2020, no início da pausa por conta da pandemia de Covid-19, rumo ao Kairat Almaty, do Cazaquistão.

Artilheiro com a Amarelinha

Vagern Love comemora gol com a camisa da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução

O sucesso nos clubes também se repetiu na Seleção Brasileira. Com a Amarelinha, no total, Vagner Love disputou 25 partidas e marcou nove gols. Sua primeira participação veio ainda no Sub-20, quando foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia, em 2004, e foi artilheiro da competição, com quatro gols.

Já na seleção principal, o atacante foi convocado pela primeira vez para a disputa da Copa América de 2004, conquistada pelo Brasil , sob o comando de Carlos Alberto Parreira.

Love viria a aparecer novamente entre as convocações apenas em 2007, já sob o comando do técnico Dunga, para a Copa América daquele ano, também conquistada pelo Brasil. Ainda assim, o treinador preferiu não adicionar o atacante à lista de convocados para a Copa do Mundo de 2010.

Confira todos os 25 títulos de Vagner Love na Carreira:

Palmeiras

Campeonato Brasileiro Série B 2002

CSKA Moscovo

Campeonato Russo (4x)

Copa UEFA 2004/05

Taça da Rússia (6x)

Super Taça da Rússia (4x)

Shandong Luneng

Taça da China 2013/14

Corinthians

Campeonato Brasileiro 2015

Campeonato Paulista 2019

Kairat Almaty

Campeonato Cazaquistanês 2019/20

Taça do Cazaquistão 2020/21

Midtjylland

Copa Dinamarquesa 21/22

Sport

Campeonato Pernambucano 2023

Seleção Brasileira

Copa América 2004

Copa América 2007

Confira o retrospecto de gols de Vágner Love na carreira:

Gols: 400

Jogos: 795

Média (gols/jogo): 0,50

Palmeiras: 52 gols em 75 jogos

CSKA: 133 gols em 261 jogos

Flamengo: 47 gols em 80 jogos

Shandong Luneng: 28 gols em 43 jogos

Corinthians: 28 gols em 116 jogos

Mônaco: 4 gols em 13 jogos

Alanyaspor: 34 gols em 44 jogos

Besiktas: 11 gols em 29 jogos

Kairat: 24 gols em 51 jogos

Midtjylland: 1 gol em 9 jogos

Sport: 29 gols em 55 jogos

Seleção Brasileira: 9 gols em 25 jogos

