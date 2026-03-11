Qua, 11 de Março

Liga dos Campeões

Com gol no fim, Arsenal empata com Leverkusen e aposta no fator casa para avançar na Champions

Time de Londres contou com gol de pênalti no fim para empatar na Alemanha

Leverkusen 1x1 Arsenal, pela Liga dos CampeõesLeverkusen 1x1 Arsenal, pela Liga dos Campeões - Foto: INA FASSBENDER / AFP

O Bayer Leverkusen ficou muito perto de acabar com a invencibilidade do Arsenal na Champions League. Nesta quarta-feira, em duelo de ida das oitavas de final na BayArena, os alemães venciam por 1 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo. Mas Havertz, uma das apostas de Mikel Arteta na etapa final e que já defendeu o adversário, definiu a igualdade por 1 a 1, de pênalti.

Um gol de cabeça do capitão Andrich no minuto inicial do segundo tempo definia o duelo. E o Leverkusen, após passar sufoco na etapa inicial, controlava bem a etapa. Mas os reservas de Arteta acabaram se destacando. Makuele sofreu pênalti e Havertz bateu com estilo. Por respeito ao ex-clube, não celebrou.

Na próxima terça-feira, as equipes se reencontram no Emirates Stadium, em Londres, e quem ganhar se garante nas quartas de final. Apesar de perder sua campanha perfeita, em jogo no qual teve chances de ganhar, com direito a bola no travessão de Martinelli, o Arsenal se motiva por causa do apresentado sob seus domínios nesta Champions. Foram quatro vitórias no Emirates Stadium e 12 gols anotados, destaque para os 3 a 1 no forte Bayern de Munique e os 4 a 0 no arrumado Atlético de Madrid.

Início sufocante

Dono da melhor campanha e então com 100% de aproveitamento ao ganhar seus oito jogos da fase de classificação, o Arsenal nem parecia visitante na BayArena. Bastou o árbitro apitar o início da partida para os ingleses começarem com enorme abafa. Saka, aos dois minutos, cobrou falta perigosa, mas errou o alvo.

Em jejum de taças desde a Copa da Inglaterra de 2019/20, o Arsenal vive uma de suas temporadas mais promissoras. Além da campanha soberana na Champions, também domina a Premier League, com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado Manchester City, além de estar na final da Copa da Liga Inglesa justamente contra o time de Pep Guardiola, e nas quartas da Copa da Inglaterra, na qual encara o Southampton.

Com a confiança em alta, o domínio de jogo na Alemanha começou cedo com Saka e Gyökeres participando bastante das jogadas ofensivas. Martinelli era outra boa opção, aberto pela esquerda, mas menos acionado. Quando recebeu na área, em linda trama, o brasileiro carimbou o travessão.

Depois do sufoco inicial, o Leverkusen optou por colocar a bola no chão e cadenciar a partida. Parou de sofrer atrás, mas ainda era bastante tímido na frente, sem conseguir inflamar a torcida com um lance de perigo ao gol de Raya. Ao menos, segurou a igualdade até o descanso após os sustos iniciais.

Início surpreendente e gol

O Bayer Leverkusen necessitou de poucos segundos para fazer na etapa final o que não realizou nos primeiro. Em saída de bola com alta velocidade, Raya fez milagre na cabeçada de Kofane, espalmando para escanteio. Na cobrança, o capitão Andrich abriu o marcador, aparecendo de surpresa na segunda trave e cabeceando firme.

O técnico Kasper Hjulmand deve ter dado uma bronca daquelas em seus comandados nos vestiários, pois a postura dos alemães nos 45 minutos finais era bem diferente, com a bola nos pés e atuando no campo ofensivo tentando ampliar a vantagem no placar

Ocorre que o oponente era de respeito. E o duelo ficou ainda mais elétrico e interessante, com ataque de um lado e contragolpe do outro. Com o passar do tempo, os alemães 'fecharam a casinha', com todo o time protegendo a meta de Blaswich.

Com um paredão defensivo à frente, Mikel Arteta resolveu modificar o ataque e lançou Madueke e Havertz para escapar da derrota. Já na reta final, ainda apelou ao brasileiro Gabriel Jesus.

Aos 41 minutos, Makueke entrou na área driblando e a arbitragem anotou pênalti, para revolta dos alemães, que acusaram simulação Após consulta ao VAR, o lance acabou confirmado. Havertz, que já jogou no clube alemão, deixou tudo igual aos 43 para frustração dos mandantes.

